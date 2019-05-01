10 أشياء رائعة يمكنك القيام بها في مدينة روتردام الهولندية

تعد مدينة روتردام الهولندية، إحدى أفضل وأجمل المدن الأوروبية، في ظل مميزاتها الرائعة، وعلى رأسها الفنادق المميزة والمطاعم العصرية، إلى جانب الطراز المعماري المميز.

ووفقاص لموقع جريدة "الإندبندنت" البريطاني، فإن مدينة روتردام تسير على خطى باقي المدن الهولندية، من انتشار ظاهرة ركوب الدراجات، والأمر ليس حكراً على أمستردام فقط، حيث يمكنك القيام بجولة في المدينة بالدراجة، لمشاهدة الطراز المعماري المميز والمباني القديمة من فترة السبعينيات.

هواة المشروبات الكحولية سيجدون ضالتهم في روتردام، في ظل انتشار مصانع البيرة المحلية التي تتميز بها المدينة الهولندية.

كما تتميز بالمطاعم الشهية التي تقدم وجبات مميزة ومبتكرة، وأبرز هذه المطاعم Rottertram وهو عبارة عن ترام قديم حوّل أخيراً إلى مطعم متجول في أنحاء المدينة خلال فترة العشاء، بينما تطهى الوجبات في مزرعة تستخدم الخضراوات والأعشاب الطازجة لتقديم أطباق صحية.

رغم تأثر مباني المدينة بالقصف في الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لا تزال هناك بعض المباني القديمة التي تحتفظ بتصميم معماري كلاسيكي.

وتضم مدينة روتردام مجموعة من المتاحف، على رأسها متحف التاريخ الطبيعي، كما تكثر فيها المعارض، خاصة كونستال الذي يعد تحفة معمارية، ووضع تصميمه المهندس المعماري ريم كولهاس، وجرى افتتاح المبنى للمرة الأولى في العام 1992.

تعد مدينة روتردام أكبر ميناء في أوروبا، وتشهد خدمة مميزة وفريدة من نوعها بتواجد التاكسي المائي الذي يسير بسرعة 50 كيلو متراً في الساعة ويتوقف عند 50 موقعاً مختلفاً على طول الميناء.

وتنتشر في روتردام العديد من أسواق المواد الغذائية، بالإضافة إلى المعارض التي تبيع الأعمال الفنية الضخمة، والمتاجر التي يمكنك من خلالها شراء مجموعة من الماركات الشهيرة، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة بعض الهوايات كالهبوط من قمم الجبال، من خلال التزحلق والقفز.

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