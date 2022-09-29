كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟ يعتمد التطور الشخصي والنمو واحترام الذات لدى الأطفال بشكل كبير على قدرتهم على تنمية الثقة بالنفس الداخلية. إنه معلم إنمائي بالغ الأهمية. أحد أهم عناصر النمو الصحي للطفل هو احترام الذات الصحي. يعتبر تقدير الذات الإيجابي أيضًا عاملاً مهمًا في الحفاظ على صحة عقلية جيدة. إن تنمية الثقة الداخلية بالنفس تساعد طفلك على تطوير سلوك اجتماعي إيجابي ويعمل بمثابة حاجز عندما يتعرض للضغط أو المواقف السلبية.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

اعرف طفلك

من المهم احترام وتكريم مشاعر الطفل. لا تعامل عواطفهم على أنها مشكلة يجب حلها.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

اجعلهم على تواصل مع عواطفهم

بدلاً من القفز لإصلاح المشاعر الصعبة ، ركز على الاستماع عندما يشارك الأطفال المواقف الصعبة ومساعدتهم في وصف مشاعرهم.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

غرس عقلية النجاح

من المرجح أن يكون لدى الأطفال عقلية ناجحة عندما يشعرون بالأمان والثقة بشأن هويتهم. هذا يعني أنه يمكنهم تحفيز أنفسهم لقبول التحديات الجديدة ، والتعامل مع النكسات ، والتعلم منها. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يتحدثوا عن أنفسهم ويطلبوا المساعدة عندما يفعلون ذلك.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

التقدير هو المفتاح

بدلاً من التركيز على الأداء ، ركز على الجهد والإنجاز. من الأكثر فاعلية التعرف على الأطفال لجهدهم الحقيقي وإنجازهم للمهمة بنجاح بدلاً من الثناء عليهم على أدائهم مقارنة بالآخرين.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

اجعلهم يشعرون بالتقدير

تأكد دائمًا من أن الأطفال يعرفون أنهم موضع تقدير من هم ، وليس لمدى أدائهم الجيد أو مقارنتهم بالأطفال الآخرين.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

دعهم يخطئون ويتعلمون

اسمح لطفلك بمواجهة التحديات وارتكاب الأخطاء والفشل أحيانًا. طمأنهم دائمًا وأخبرهم أن حبك ليس مشروطًا وأنك تحبه بغض النظر عما يحدث في حياتهم.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

دعهم يعبرون عن آرائهم

من أهم الأسس الأساسية لثقة الطفل هو دور الوالدين ومقدمي الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. وبالتالي من المهم ما هي الرسائل التي ينقلها القائم بالرعاية إلى الأطفال ، أي. كيف يتكلم المرء وما يتكلم به يصبح صوته عندما يكبر. يصبح صوتهم الداخلي ، يصبح عاملهم الإلهي.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

اجعلهم يشعرون بالأمان

من المرجح أن ينجح الأطفال في المدرسة وفي الحياة ويحققون أهدافهم الشخصية والمهنية عندما يشعرون بالأمان واستحقاقهم لأنفسهم. عندما ينضجون ، يتعلمون التعامل مع التحديات وتحدي الضغط من أقرانهم. من المهم استخدام الأدوات الإيجابية لتحسين احترام الذات والثقة بالنفس.

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟

قدر تفكيرهم الحر

سيشعر الطفل بمزيد من الرضا والقدرة على الحفاظ على العلاقات مع الآخرين نتيجة لمنحهم التوجيه والأدوات ليكونوا صانعي قرار مستقلين ومفكرين أحرار.

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