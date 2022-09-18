كيف نفسر وفاة أحد أفراد الأسرة للأطفال يمكن أن تكون وفاة أحد أفراد الأسرة المقربين مزعجة بشكل ملحوظ للجميع. أما بالنسبة للأطفال الصغار في المنزل ، فلن يخسروا فقط اقاربهم، ولكن قد تكون هذه أيضًا أول تجربة لهم في التعامل مع وفاة أحد الأحباء.

يحاول بعض الأهل عدم إشراك أطفالهم في أمور صعبة مثل الموت لأنهم يعتقدون أنهم "أصغر من أن يتمكنوا من فهم أي شيء". ومع ذلك ، فإن شرح الموت لأطفالك وإخبارهم أنه أمر مؤلم ولكنه لا بأس به ، يمكن أن يساهم بشكل كبير في نمو طفلك العاطفي. أيضًا ، سيعطيهم هذا فرصة للحزن على وفاة الشخص القريب ، خاصةً إذا كانت لديهم علاقة خاصة ووثيقة معهم. الحماية المفرطة قد تؤدي إلى إرباكهم أكثر.

هذه النصائح الخمس قد تساعدك على إيصال الخبر دون صدم الطفل:

كيف نفسر وفاة أحد أفراد الأسرة للأطفال

شرح الموت للأطفال بأمانة

قد يشعر طفلك بالإرهاق عند رؤيتك حزينًا أو تبكي أو إذا كان أي فرد آخر من أفراد الأسرة يعاني من الانهيار. طريقة رائعة لشرح الموقف له هي من خلال تسمية مشاعرك ومحاولة التركيز على الجوانب الإيجابية. يجب أن تكون صادقًا وواضحًا مع أطفالك ، وسوف يتفهمون ذلك.

كيف نفسر وفاة أحد أفراد الأسرة للأطفال

تحدث بهدوء

نظرًا لأن الحديث عن الموت يمكن أن يكون موضوعًا صعبًا ، خاصة مع الأطفال ، فحاول شرح الموقف لهم بطريقة هادئة عن طريق التحدث ببطء. لا تتسرع في الحديث وكن منفتحًا بما يكفي للرد على أسئلتهم وأي شكوك قد تكون لديهم. امنحهم الوقت والمساحة لامتصاص المعلومات الجديدة وهذه المشاعر القوية.

كيف نفسر وفاة أحد أفراد الأسرة للأطفال

استخدم لغة مناسبة للعمر

قد يميل الأهل إلى شرح الموقف بشكل غير مباشر للطفل مما قد يؤدي إلى إرباكه. لا بأس من الشعور بعدم الارتياح عند الحديث عن ذلك، ولكن من الأفضل أن يعرف الطفل الموقف ويفهمه. على سبيل المثال يمكنك قول: "كان الجد في المستشفى لأنه كان مريضًا جدًا. حاول الأطباء بأقصى ما في وسعهم تحسين حالته ، لكن مرضه ساء لدرجة أنه جعل من الصعب جدًا على الجد أن يتنفس. حاول الأطباء مساعدته على التنفس لكنهم لم يتمكنوا من ذلك وعندما توقف عن التنفس مات ".

كيف نفسر وفاة أحد أفراد الأسرة للأطفال

عالج المخاوف

إن مشاهدة موت شخص عزيز قد يهز الطفل ويصيبه بالخوف. واحدة من الأفكار الشائعة التي يمكن أن تزعج الصغار هي خسارة والديهم. أكد لهم أن ذلك لن يحدث وبأنهم موجودون لدعمهم دائماً. أخبر طفلك أن معظم الناس لا يموتون حتى يكبروا. حاول أن تجعل الوضع هادئًا لطفلك. ومع ذلك ، فإن إشراكهم لا يعني بالضرورة أنه يجب دفع الطفل إلى ما هو أبعد من مستوى راحته. يمكنك أيضًا تزويدهم بإلهاءات سعيدة ومريحة مثل مشاهدة التلفزيون أو تناول شيء لذيذ أو الذهاب إلى منزل أصدقائهم.

كيف نفسر وفاة أحد أفراد الأسرة للأطفال

تقبل عملية الحزن

لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للحزن ، خاصة لمن يمر بها لأول مرة. اسمح لطفلك بأخذ وقته ليشعر بما يشعر به ، وكن موجودًا من أجله متى احتاج إليك. اجعله يشعر أنكما معاً في هذا المصاب. حاول ألا تتركه بمفرده لأنه قد يشعر بالخوف أو الوحدة من فكرة الموت والحداد في المنزل. من خلال ضمان كل هذه النقاط ، سيكون طفلك قادرًا على إدارة عواطفه ونفسه بشكل أفضل في مثل هذه المواقف المؤلمة أو الصادمة في المستقبل.

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