كيفية تعزيز قدرة دماغك بـ 8 طرق مختلفة؟

وبناء على تعريف عالمة النفس المعرفي مارغريت دبليو ماتلين، يتمثل دور الذاكرة ببساطة في “الاحتفاظ بالمعلومات مع مرور الوقت”.وقال موقع “ليرنيينغ مايند” في تقرير إنه في حال غياب الذكريات لن نكون قادرين على القيام بأبسط المهام لأننا سننسى كيفية تنفيذ الكثير من الأمور، لهذا السبب من المهم استخدام تمارين الذاكرة.وتفقد أدمغتنا القدرة على تذكر بعض الأماكن والأشياء مع مرور الوقت، وقد يعود السبب في ذلك إلى حد كبير للشيخوخة أو بعض الأسباب الأخرى.

ومثلما نمارس تمارين تقوية العضلات يجدر بنا أيضا أن نحسن ذاكرتنا من خلال ممارسة بعض التمارين، كما ينبغي علينا الاهتمام بصحة الدماغ واتباع النصائح التي يمكن أن تمنع ظهور الأمراض من قبيل مرض ألزهايمر أو الخرف.

ونقدم لك هنا بعض التمارين التي يمكننا استخدامها لتحسين الذاكرة:

1- العد

لطالما كان العد طريقة جيدة لتمرين قدراتك المعرفية، ونظرا لفوائد هذا الأمر يمكنك محاولة العد من 5 إلى 10 دقائق عند الاستيقاظ، وابدأ بالعد العكسي من 100 إلى 1، لكن حاول الإسراع قدر الإمكان، وتذكر أن تواظب على هذا التمرين يوميا لتضمن تحسن الذاكرة.

2- الحروف الأبجدية

كما هو الحال مع الأرقام، يمكنك أيضا التركيز على الحروف، وذلك من خلال ممارسة لعبة تتضمن استخدام كل حروف الأبجدية، من الألف إلى الياء، وحاول التفكير في كلمة تبدأ بهذه الأحرف وفق ترتيبها الأبجدي وبأسرع ما يمكن، ولكن حافظ على سرعة معتدلة وثابتة ليساعدك ذلك في التركيز على ما تفعله.

3- الأسماء

حفظ الأسماء يساعد في تحسين قدرتك على تذكر الأشياء بطريقة سريعة، فعلى سبيل المثال اكتب 20 اسما مذكرا و20 اسما مؤنثا، وحاول تذكر هذه الأسماء مرة أخرى بعد التفكير فيها، ويكون هذا التمرين عبارة عن تمارين إضافية لعقلك.

من جهة أخرى، يمكنك العثور على أسماء في أحد الكتب ثم إغلاق الكتاب ومحاولة تذكر تلك الأسماء والدور الذي تلعبه في القصة، وبالتالي توفر مثل هذه الذكريات الرائعة تمارين رائعة للعقل.

4- قائمة المشتريات

يمكنك كتابة قائمة بالأطعمة التي ترغب في شرائها من متجر البقالة، وحاول التفكير في المشتريات التي تكون أسماؤها معقدة أو الأشياء لا تشتريها عادة، وما إن تصل إلى متجر البقالة حاول تذكر المنتجات الموجودة في القائمة والعثور عليها، وفي حال فشلت في ذلك فلا تنزعج لأنك تحمل القائمة في جيبك.

5- المشاركة في الطبخ

يساعد الطبخ على تمرين الذاكرة بشكل مكثف، وعلى سبيل المثال إذا لم يسبق لك أن قمت بخبز كعكة من قبل فسوف يتعين عليك الاستدلال ببعض التعليمات، وبعد فترة من الزمن قد تتمكن من الطهي بالاعتماد على ما تتذكره فقط.

وهذا يعني أن تمارين الطهي فعالة حقا، وينطبق هذا أيضا على تعلم الموسيقى أو الدروس الفنية، لأن هذه التدريبات تمرن عقلك بشكل عام.

6- تذكر الخرائط

حاول أن ترسم خريطة للأماكن التي قمت بزيارتها سابقا، قد تخطئ في بادئ الأمر، لكن أكثر ما يهم هو مدى تحسن الذاكرة مع التمرين، وفي حال لاحظت أنك تتذكر بعض الأشياء فهذه بداية جيدة، وحاول مرة أخرى خلال رحلتك التالية وشاهد ما إذا كانت ذاكرتك تتحسن أم لا.

7- الذكريات اليومية

من المفيد محاولة تذكر كل التفاصيل التي حصلت خلال اليوم بينما تستلقي في فراشك قبل النوم، إذ يساعد هذا الأمر على تمرين عضلات المخ وتجهيزها لليوم التالي، ومع مرور الوقت ستلاحظ أن المواظبة على هذا التمرين من شأنها أن تحسن قدرتك على تذكر الأشياء، وسيقدم لك هذا التمرين البسيط فائدة هائلة لذاكرتك.

8- إنشاء صلات

يمكنك محاولة تذكر الأحداث من خلال إنشاء صلة بينها وبين بعض المسائل الأخرى، فعلى سبيل المثال، أثناء القراءة تخيل أنك تسير في الشارع وأن كل كلمة موجودة في ركن من أركان هذا الشارع.

وبذلك، فإن تخيل الحقائق أو الكلمات على طول الطريق الذي عادة ما تسلكه للذهاب إلى السوبر ماركت يساعدك على حفظها بسهولة، وفي كل مرة تحاول حفظ معلومات جديدة احرص على سلك طريق جديد، وتسمى هذه التقنية قصر الذاكرة، وهي أحد أنجع تمارين العقل.

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