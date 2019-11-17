كيفية علاج البواسير بالرمان

البواسير هي أحد أمراض القناة الشرجية إذ يجعل الأوردة الدموية متضخمة ومنتفخة أكثرعن معدلها الطبيعيّ، وتُقسم إلى قسمين رئيسين، القسم الأول هو:

البواسير الداخلية والتي لا تسبب الآلام كما أنّها لا تسبّب النزيف، والبواسير الخارجية وهي التي تكون ظاهرة للعيان كما أنّها تسبّب آلاماً شديدة وخصوصاً عند لمسها، ويلجأ الكثير من الأفراد إلى علاجها بالأدوية، إلا أنّه يمكن علاجها بالموادّ الطبيعيّة ولعلّ أهمّها الرمان.

علاج البواسير بالرمان

نضع ملعقة كبيرة من قشور الرمان مع كوب من الماء في وعاء على نار هادئة، ونترك المزيج يغلي لمدّة خمس دقائق، ثمّ نرفعه عن النار، ونصفّيه، ونتناوله، ونكرّر هذه العملية مرتين يومياً.

وصفات طبيعية أخرى لعلاج البواسير

- التين المجفف

نغسل ثلاث حبات من التين المجفّف، ثم نضعها في كوب كبير من الماء، ونتركها منقوعةً طوال ليلة كاملة، ثم في الصباح نتناول منقوعها يومياً صباحاً على معدة فارغة ومساءً قبل النوم.

- الموز

نقطّع حبة من الموز، ونضعها مع كوب كبير من الحليب في وعاء على نار هادئة، ونترك المزيج يغلي لمدّة خمس دقائق، ثم نرفعه عن النار، ونتناوله أربع مرّات بشكل يوميّ.

- بذور الخردل

نطحن نصف ملعقة كبيرة من حبوب الخردل لنحصل على مسحوقاً ناعماً، ثمّ نضعها في كوب من اللبن الرائب، ثم نضيف مقداراً قليلاً من السكر، ونمزج المكوّنات معاً، ثمّ نتناول الخليط بشكل يوميّ صباحاً على الريق.

- الزنجبيل

نضع نصف ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وخمسة أوراق من النعناع، وملعقة صغيرة من العسل الطبيعيّ في وعاء، ونمزج المكوّنات معاً، ثمّ نتناول الخليط، ونكرّر هذه العملية ثلاث مرّات يومياً.

- بذور الكمون

نحمّص ملعقتين صغيرتين من بذور الكمون في وعاء على النار، ثمّ نرفعها عن النار، ونضيف إليها ملعقتين صغيرتين من بذور الكمون غير المحمّصة، ونمزج المكوّنات معاً، ثم نطحنها لنحصل على مسحوق ناعم، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الخليط إلى كوبٍ من الماء، وننتاول المزيج مرّة يومياً.

- بذور المانجو

نحطن ملعقتين كبيرتين من بذور المانجو في وعاء لنحصل على مسحوق ناعم، ثمّ نضيف ملعقة كبيرة من العسل إلى المزيج، ونخلط المكوّنات معاً، ثم نتناول الخليط مرتين يومياً.

- بذور السمسم

نضع حفنة من بذور السمسم في وعاء فيه خمسمائة ملليلتر من الماء، ونضع المزيج على نار هادئة، ونتركه ليغلي ويتبخّر الماء قليلاً، ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من السمنة الصناعية، ونحرك المكوّنات، ثمّ نتناول المزيج مرّة يومياً.

- البصل

نضع حبة من البصل مع ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعيّ في الخلاط الكهربائي، ونخلط المكوّنات جيداً، ثمّ نتناول الخليط مرتين يومين.

- الكركم

نتناول ملعقة صغيرة من جذور الكركم الطازجة بشكل يوميّ.

- زيت الزيتون

نضع مقداراً من زيت الزيتون الفاتر على المنطقة المتضرّرة مرتين يومياً صباحاً ومساءً.

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