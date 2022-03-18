كيفية علاج التجاعيد بشكل طبيعي في المنزل

علاج التجاعيد أمر يهم الجميع، حيث تتسبب عملية الشيخوخة الطبيعية في إصابة الجميع بالتجاعيد، خاصة في أجزاء الجسم المعرضة للشمس، مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين.

ما هي أسباب التجاعيد ؟

بالنسبة لمعظم الناس، تتطور التجاعيد بين سن 40 و 50 حيث يفقد الجلد الرطوبة والسماكة، ومع تقدمك في السن، تصبح بشرتك بشكل طبيعي أضعف وأقل رطوبة وأقل تمددًا، مما يتسبب في تكوين الخطوط والتجاعيد.

وتشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مثل ضوء الشمس

التدخين

التحديق والابتسام والعبوس

قلة النوم

التلوث

الإجهاد

مستحضرات التجميل المفرطة

نظام غذائي سيئ

الجينات الوراثية

ويبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن 80 بالمائة من شيخوخة الجلد ناتجة عن الشمس، وقد تحدث التجاعيد أيضًا جزئيًا بسبب التدخين واتباع نظام غذائي غير متوازن.

وفي الحقيقة، يمكن أن تقلل كريمات البشرة التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على الريتينويدات المشتقة من فيتامين أ ومضادات الأكسدة وبروتين يسمى الكولاجين من التجاعيد الدقيقة وحتى نسيج البشرة ولونها، لذلك قبل أن تطلب العلاج الطبي، قد ترغب في تجربة العلاجات المنزلية، والتي ثبت علميًا أن بعضها يحسن مظهر التجاعيد.

علاج التجاعيد بشكل طبيعي في المنزل

هناك الكثير من العلاجات المنزلية البسيطة التي قد تساعد في علاج التجاعيد والتي تشمل:

الصبار

الصبار له العديد من الخصائص العلاجية، حيث اقترحت دراسة أقدم عام 2009 أن تناول مكمل جل الصبار اليومي يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد في 90 يومًا فقط، وفي دراسة أجريت عام 2015، وجد العلماء أن وضع جل الصبار على الجلد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد ويضيف أيضًا الكولاجين والترطيب.

قناع الموز

يحتوي الموز على زيوت طبيعية وفيتامينات يمكن أن تعزز صحة الجلد، ويوصي الخبراء بوضع عجينة الموز على الجلد، وذلك من خلال هرس ربع موزة حتى تصبح عجينة ناعمة، ومن ثم وضع طبقة رقيقة من عجينة الموز على بشرتك، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

الأطعمة الخارقة

غالبًا ما يشار إلى الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة باسم الأطعمة الخارقة، حيث أن هناك العديد من الأطعمة الفائقة التي يبدو أنها تمنع التجاعيد وتعزز الصحة العامة.

ولقد وجدت الأبحاث التي نظرت في النظم الغذائية لكبار السن من الرجال والنساء الهولنديين أن هؤلاء الرجال الذين لديهم عادات غذائية صحية لديهم تجاعيد أقل، وفي نفس الدراسة، كان لدى النساء اللواتي تناولن المزيد من الفاكهة تجاعيد أقل من أولئك الذين تناولوا المزيد من اللحوم والأطعمة الخفيفة.

قد تساعد العديد من الأطعمة الخارقة، مثل تلك الموجودة في القائمة التالية، في تقليل ظهور التجاعيد مثل الخرشوف، الأفوكادو، بذور شيا، القرفة، بياض البيض، الزنجبيل، دقيق الشوفان، سمك السلمون، السردين، البطاطا الحلوة، الطماطم، والجوز.

التدليك

يلجأ الكثير من الناس إلى التدليك لمنع وتقليل ظهور التجاعيد، وفي الواقع، قد يساعد استخدام جهاز تدليك الوجه المحمول في منع التجاعيد عن طريق زيادة البروتينات التي تحافظ على نعومة البشرة.

كما يمكن أن يعطي التدليك اليومي للوجه لمدة 3 إلى 5 دقائق مع أصابعك نفس التأثيرات على الجلد، ويمكن أن يقلل أيضًا من التوتر، وهو سبب شائع للتجاعيد.

وفي الواقع، تقدم العديد من المنتجعات الصحية وصالونات التدليك علاجات تدليك الوجه، أما في المنزل، يمكنك أن تمنح نفسك تدليكًا للوجه عن طريق ممارسة ضغط قوي بأصابعك على جانبي وجهك وتحريكها بضربات دائرية.

زيت الزيتون

تشير الأبحاث إلى أن تناول زيت الزيتون قد يحمي الجلد من حدوث المزيد من التجاعيد، حيث يحتوي زيت الزيتون ومنتجاته الثانوية، مثل السيقان والأوراق، على مركبات يمكن أن تزيد من مستويات الكولاجين في الجلد.

وفي دراسة قديمة أجريت عام 2001، كان الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون أقل عرضة للتجاعيد من الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا أعلى في اللحوم ومنتجات الألبان والزبدة، كما وجد الباحثون أيضًا أن الخضروات، مثل البروكلي والطماطم، والبقوليات، مثل العدس والفاصوليا، قد يكون لها تأثير وقائي مماثل ضد التجاعيد.

فيتامين ج الموضعي

فيتامين ج هو مضاد للأكسدة يساعد في تكوين الكولاجين في الجلد، حيث يمكن العثور عليه بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات، مثل ثمر الورد والفلفل الحار والجوافة واللفت، ويمكن أن يساعد تطبيق هلام موضعي يحتوي على فيتامين ج في تحسين ظهور التجاعيد والعلامات الأخرى لتلف أشعة الشمس على الجلد.

المعادن

مثل الفيتامينات، المعادن هي مغذيات دقيقة موجودة في الأطعمة التي يتناولها جسمك بكميات صغيرة، حيث تساعد المعادن في الجلد على تصفية ضوء الشمس وتعزيز الشفاء ومنع التلف.

الزنك والسيلينيوم معدنان مهمان بشكل خاص لصحة الجلد، حيث يمكن أن يؤدي استخدام كريم موضعي يحتوي على الزنك والسيلينيوم إلى منع بعض الأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس التي تسبب التجاعيد.

البروبيوتيك والزبادي

تشير الأبحاث إلى أن تناول البروبيوتيك بانتظام، مثل تلك الموجودة في الزبادي أو المباعة كمكملات، قد يقلل من ظهور التجاعيد ويعزز الصحة العامة للبشرة، حيث في دراسة أجريت على الحيوانات عام 2013، طورت الفئران الأكبر سنًا التي تم إطعامها زبادي البروبيوتيك بشرة وفراء أكثر صحة من الفئران التي لم تكن كذلك، وفي الدراسات البشرية، لاحظ الباحثون أن تطبيق البروبيوتيك على الجلد يساعد على جعله أقوى ضد الضغوط مثل ضوء الشمس.

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