كيفية علاج التهابات الأذن بخل التفاح

تحدث التهابات الأذن بسبب البكتيريا والفيروسات وحتى الفطريات المحاصرة في الأذن الوسطى أو الخارجية، ويعتبر الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات الأذن من البالغين.

وقد يكون البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية أو التدخين هو المحفز لعدوى الأذن الوسطى، وقد يساهم الحصول على الماء في قناة أذنك في التهابات الأذن الخارجية، وتشمل الحالات التي قد تزيد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن الخارجية لدى البالغين ما يلي:

داء السكري من النوع الثاني

الاكزيما

الصدفية

وقد يكون وجع الأذن علامة على التهاب خفيف في الأذن، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه، ومع ذلك، إذا لم يختف وجع الأذن بعد 3 أيام، فمن الجيد رؤية الطبيب، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال، حيث يجب أن تراجع الطبيب إذا كان لديك أنت أو طفلك:

ألم في الأذن

الحمى

فقدان التوازن إلى جانب التهاب الأذن

وقد يساعد خل التفاح في التهابات الأذن الخفيفة في الأذن الخارجية، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات، مما يعني أنه يقتل البكتيريا والفطريات وربما الفيروسات.

علاج التهابات الأذن بخل التفاح

لا توجد دراسات تثبت بشكل قاطع أن خل التفاح يعالج التهابات الأذن، لكنه يحتوي على حمض الخليك، حيث وفقًا لدراسة أجريت عام 2013، فإن حمض الخليك مضاد للبكتيريا، مما يعني أنه يقتل البكتيريا.

وغالبًا ما تكون قطرات أذن حمض الخليك علاجًا تقليديًا لعدوى الأذن الخارجية، ويعد أيضًا جزءًا كبيرًا من العلاج، في الحالات التي لا يمكن فيها للقطرات أن تخترق جيدًا بما يكفي لتكون فعالة.

لا ينبغي اعتبار خل التفاح بديلاً لزيارة طبيبك أو العلاج التقليدي لالتهابات الأذن، حيث يجب استخدامه فقط لالتهابات الأذن الخارجية، وإذا لم يكن لديك غشاء طبلي سليم (طبلة الأذن)، فلا تضع أي شيء في أذنك دون زيارة الطبيب.

خل التفاح مع الماء الدافئ

خلط أجزاء متساوية من خل التفاح مع الماء الدافئ وليس الساخن

ضعي 5 إلى 10 قطرات في كل أذن مصابة باستخدام زجاجة قطارة نظيفة أو حقنة أطفال.

غطي أذنك بقطعة قطنية أو قطعة قماش نظيفة واتكئ على جانبك للسماح للخل بالدخول والجلوس في الأذن، وافعلي هذا لمدة 5 دقائق.

خل التفاح مع قطرات أذن الكحول

هذه الوصفة مطابقة لتلك المذكورة أعلاه إلا أنها تتضمن الكحول بدلاً من الماء الدافئ، حيث أن الكحول مضاد للميكروبات ومضاد للبكتيريا، ولا تستخدم هذه الطريقة إذا كنت تعاني من تصريف من أذنك أو تعتقد أنك قد تكون مصابًا بعدوى في الأذن الوسطى، أيضًا، لا تستمر في هذا الخليط إذا كان لديك أي انزعاج عند استخدام هذه القطرات، والطريقة كما يلي:

اخلطي أجزاء متساوية من خل التفاح مع الكحول (كحول الإيزوبروبيل).

ضعي 5 إلى 10 قطرات في كل أذن مصابة باستخدام زجاجة قطارة نظيفة أو حقنة أطفال.

غطي أذنك بقطعة قطنية أو قطعة قماش نظيفة واتكئ على جانبك للسماح بالمحلول بالدخول والجلوس في الأذن، وافعلي هذا لمدة 5 دقائق.

أعراض التهابات الأذن

تشمل أعراض التهابات الأذن ما يلي:

وجع الأذن

الالتهاب والتورم

الألم

تغييرات السمع

الغثيان

عدم التوازن والدوخة

الصداع

الحمى

العلاجات البديلة

هناك علاجات منزلية أخرى لالتهابات الأذن يمكنك تجربتها، ولا ينبغي لأي من هذه العلاجات أن تحل محل زيارات الطبيب أو العلاجات التقليدية، كما يجب أيضًا استخدامها فقط لالتهابات الأذن الخارجية، ويجب أن ينظر الطبيب إلى التهابات الأذن الوسطى ويعالجها، وتشمل هذه العلاجات:

قطرات أذن

الكمادات الباردة أو الدافئة

مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية

زيت شجرة الشاي

زيت الثوم

تناول الزنجبيل

الجدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ليست مسؤولة عن تنظيم وتشريع استخدام الزيوت الأساسية، لذا تأكد من شرائها من مصدر موثوق، وقبل استخدام أي زيت عطري، اختبر قطرة أو اثنتين على مساحة صغيرة من بشرتك لمدة 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان هناك أي رد فعل.

حتى لو لم يهيج الزيت بشرتك، فقد يسبب تهيجًا أو عدم ارتياح إذا وضعته في أذنك، لذلك اتبع دائمًا التوجيهات على الملصقات الخاصة بالزيوت الأساسية المحددة وابعدهم عن متناول الأطفال.

مرة أخرى، لا تجرب أي زيوت أساسية في أذنك إذا كان لديك أو تشك في أنه قد يكون لديك طبلة أذن تالفة، حيث قد تكون خطرة على الأذن الوسطى وقد تضطر لاحقًا لمراجعة الطبيب لتلقي العلاج اللازم.

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