كيفية معرفة الفرق بين معدل ضربات القلب الخطير والطبيعي

معدل ضربات القلب هو عدد المرات التي ينبض فيها قلبك في دقيقة واحدة، ولا يبقى معدل ضربات قلبك كما هو دائمًا، وفي الواقع، قد يكون من المألوف أنه يمكن أن يتغير أحيانًا استجابة لأشياء مثل مستوى نشاطك وحالتك العاطفية.

وغالبًا ما يتم قياس معدل ضربات القلب عند الراحة والاسترخاء، وهذا يسمى معدل ضربات قلبك أثناء الراحة، وبالنسبة للبالغين، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، ويمكن أن يكون معدل ضربات القلب الطبيعي للراحة للأطفال أعلى من معدل ضربات القلب لدى البالغين، اعتمادًا على أعمارهم.

ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي للراحة ؟

بينما يمكن أن يؤثر العمر ومستوى النشاط على معدل ضربات قلبك، كما ذكرنا أعلاه، هناك بعض المعايير الطبيعية، حيث أن معدل ضربات قلبك أثناء الراحة هو عندما يضخ قلبك الحد الأدنى من الدم الذي يحتاجه جسمك لأنك في حالة راحة، ويمكن أن تختلف معدلات ضربات القلب أثناء الراحة حسب الفرد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل مثل العمر ومستوى النشاط وبعض الأدوية أيضًا على معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

معدل ضربات القلب الطبيعي للبالغين

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، ولكن قد يكون لدى بعض الأشخاص معدل ضربات قلب أثناء الراحة أقل من 60 نبضة في الدقيقة ولا يزال يعتبر طبيعيًا.

وعلى سبيل المثال، قد يجد الرياضيون أن معدلات ضربات القلب لديهم أقل، وأحيانًا تصل إلى 40 نبضة في الدقيقة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، مثل حاصرات بيتا، من انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

معدل ضربات القلب الطبيعي للأطفال

مع نمو الأطفال، يتغير معدل ضربات القلب أثناء الراحة، وفيما يلي توضيح لمعدلات ضربات قلب الأطفال أثناء الراحة، سواء عندما يكون الأطفال مستيقظين أو نائمين، وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدل ضربات القلب أثناء الراحة

درجة الحرارة: قد يزيد معدل ضربات قلبك قليلاً عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية.

الآثار الجانبية للأدوية: يمكن للأدوية، مثل حاصرات بيتا، أن تخفض معدل ضربات قلبك أثناء الراحة.

المشاعر: إذا كنت قلقًا أو متحمسًا، فقد يرتفع معدل ضربات قلبك.

الوزن: قد يعاني الأشخاص المصابون بالسمنة من ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

فقر الدم: في فقر الدم، يمكن أن يتسبب انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء في خفق القلب بشكل أسرع من أجل تزويد جسمك بالدم الغني بالأكسجين.

الغدد الصماء أو التشوهات الهرمونية: يمكن أن تؤثر المستويات غير الطبيعية لبعض الهرمونات على معدل ضربات القلب، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الإفراط في هرمون الغدة الدرقية إلى زيادة معدل ضربات القلب في حين أن القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يقلل من معدل ضربات القلب.

وضع الجسم: يمكن أن يزداد معدل ضربات القلب مؤقتًا عند الانتقال من الجلوس إلى وضع الوقوف.

التدخين: يميل المدخنون إلى ارتفاع معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

ما هو الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب ؟

الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب هو حساب يساعدك على معرفة معدل ضربات القلب المستهدف المثالي أثناء التمرين، حيث يمكنك تقدير الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب المرتبط بالعمر عن طريق طرح عمرك، على سبيل المثال، بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 35 عامًا، سيتم حساب الحد الأقصى المقدر لمعدل ضربات القلب المرتبط بالعمر على أنه 220-35 عامًا = 185 نبضة في الدقيقة.

وفي الحقيقة، يساعدك حساب معدل ضربات القلب الأقصى هذا على معرفة ما إذا كنت تمارس الرياضة بجد أو لا تضع طاقة كافية، حيث يستخدم معدل ضربات القلب المستهدف هذا الحساب ليعكس الجزء المثالي في الدقيقة الذي تحتاجه لتمرين رائع.

ما هو معدل ضربات القلب المستهدف ؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن معدل ضربات قلبك المستهدف أثناء الأنشطة متوسطة الكثافة هو حوالي 50 إلى 70 بالمائة من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب، ويجب أن يؤدي النشاط البدني القوي إلى حوالي 70 إلى 85 بالمائة من الحد الأقصى.

لذلك بالنسبة للبالغين في سن 35 عامًا، يتراوح معدل ضربات القلب المستهدف بين 93 و 157 نبضة في الدقيقة (50 إلى 85 بالمائة من الحد الأقصى).

ارتفاع معدل ضربات القلب

عندما يكون معدل ضربات قلبك سريعًا جدًا، فإنه يسمى تسرع القلب، وبالنسبة للبالغين، يتم تعريف معدل ضربات القلب السريع على أنه أعلى من 100 نبضة في الدقيقة، ولكن ما يعتبر سريعًا جدًا قد يعتمد أيضًا على عمرك وصحتك العامة.

ويمكن أن تشمل بعض الأسباب المحتملة لتسرع القلب ما يلي:

حالة صحية أساسية

القلق أو التوتر

استهلاك الكافيين بكثافة

استهلاك الكحول بكثرة

اختلال التوازن الكهربائي

فقر الدم

مشاكل هرمونية

الحمى

تمرين مكثف أو شاق أو نشاط بدني

الآثار الجانبية للأدوية

تدخين السجائر

تعاطي بعض المخدرات (مثل الكوكايين)

معدل ضربات القلب بطيء

عندما يكون معدل ضربات قلبك بطيئًا جدًا، يُشار إليه باسم بطء القلب، وعادةً ما يتم تعريف بطء القلب على أنه معدل ضربات القلب أقل من 60 نبضة في الدقيقة، وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام، فإن معدل ضربات القلب أقل من 60 نبضة في الدقيقة أمر طبيعي وحتى صحي.

وتشمل بعض الأسباب المحتملة لبطء القلب ما يلي:

الآثار الجانبية للأدوية

اختلال التوازن الكهربائي

انقطاع النفس الانسدادي النومي

حالة صحية أساسية

أن تكون بالغًا أكبر سنًا

مشاكل في نظام التوصيل للقلب

وعادة ما تكون بعض الحالات الأساسية هي المقرر الحقيقي لما هو معدل ضربات القلب الخطير، لذلك إذا كنت تعيش بالفعل مع أمراض القلب أو قصور القلب أو تاريخ من أمراض القلب وتلاحظ تقلبًا في معدل ضربات القلب، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب بأسرع ما يمكن، لأنه قد يكون علامة على حدوث مضاعفات خطيرة.

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