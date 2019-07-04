كيفية نفخ الشفاه طبيعياً بدون عمليات تجميل

منشور 04 تمّوز / يوليو 2019 - 08:00
يمكن الحصول على شفاه ممتلئة ومنتفخة من دون الخضوع لعمليات تجميل عن طريق وصفات طبيعية
يمكن الحصول على شفاه ممتلئة ومنتفخة من دون الخضوع لعمليات تجميل عن طريق وصفات طبيعية
تريد الكثيرات الحصول على شفاه ممتلئة ومنتفخة من دون الخضوع لعمليات تجميل أو لتلقي الحقن التي تساعد على ذلك.
وبات الأمر ممكناً من خلال تطبيق وصفات طبيعية سهلة جداً. ومنها وصفة زيت جوز الهند.
 
ويحتاج تحضيرها إلى:ملعقتي طعام من زيت جوز الهند وملعقة وسط من زيت النعناع ورشة من الزنجبيل المطحون ورشة من الفلفل الأحمر المطحون.
 
كما يجب القيام بهذه الخطوات: يمزج زيت جوز الهند مع زيت النعناع والزنجبيل والفلفل الأحمر حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخال من العيوب والتكتلات.
 
يطبق المزيج على الشفاه ويترك لبضع دقائق. ويمكن تكرار ذلك مرة اسبوعياً حتى يتم الحصول على افضل نتيجة. ولهذا تحفظ الكمية المتبقية من المزيج في علبة محكمة الإغلاق في مكان بارد.
 
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Via SyndiGate.info


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