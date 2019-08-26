كيفيّة التعامل مع الرجل الأسد 

من الصفات الشهيرة للرجل الأسد الغرور وحب السيطرة والتملك، ويبدو عليه علامات الافتخار والزهو ويمشي متخايلاً، ويفرض على الجميع أن ينظروا إليه بإعجاب ودهشة، ويتوقع من كل شخص يراه أن يمدحه وكأن لا شيء على الأرض سوى هو، ويشعر بالسعادة الغامرة واللامتناهية في هذه اللحظات.

الرجل الأسد من عشاق المغامرة والمخاطرة والألعاب العنيفة، ويتخذ هذا الأسلوب في حياته للحصول على فتاة أحلامه، ويبقى في حرب مع الزمن ويُصارع من أجل الحصول على ما يريد، ويُظهر الكثير من القوة والشموخ في بداية التعارف، وعندما يقع في شباك الحبيبة يصبح كالطفل الوديع المطيع برغبته، ويمكن للحبيبة أن تحسن التصرف وتكون واسعة الأفق وتفهم ما يريد للحصول على ما تريد.

يرفض الرجل الأسد التجاهل وعدم الاكتراث لوجوده، فهو يحب بشكل مستمر سماع الكلمات التي تشعره بقوته ووجوده ومدى جماله، ويحب أن تتعامل معه شريكة حياته على أنّها الشخص الضعيف والتي بحاجة له دائماً ولا تستطيع أن تستمر بحياتها من دونه، هذا يجعله أكثر حباً وعطاءً وتحملاً للمسؤولية، ويعطيك الكثير من الحب مقابل بعض الكلمات الرقيقة والناعمة وبعض الرومانسية.

ومن السلبيات التي تندرج بالرجل الاسد والتي تجعل كل سيدة تعيد النظر في الارتباط به، وهي أنّه كثير التدخل في حياتها، وعلها أن تُلغي من حياتها مصطلح الخصوصية الفردية، لأنّه لا يقبل بهذا الأمر بتاتاً، فسوف تجدينه يتدخل في نوع ثيابك وطعامك والأماكن التي ترغبين بزيارتها، حتى أنّه يتدخل باختيار أصدقائك وكيف تتحدثين معهم، وعلى مستوى إجراء المكالمات الهاتفية يُجبرك على أن تُخبريه كل صغيرة وكبيرة حدثت معك أو الشخص الذي تقابليه، فعليك يا سيدتي أن لا تتعبي نفسك بالتفكير والتخطيط لأنّه سوف يُحبط جميع محاولاتك وأفكارك ويفعل الشيء الذي يرغب به هو.

يقدّم الرجل الأسد الحياة العائلية المثالية في حالٍ واحد وهي أن تبقى المرأة في حالة مستمرة من المديح والشكر والتقدير له، وإشعاره بأنّه الرجل الأفضل والأقوى على الإطلاق، وأنّه الشخص المثالي والمسيطر والمُسيّر لجميع ظروف الحياة، وبهذه الطريقة تحصلين على قلب الأسد، ومع الكثير من التضحيات في دافع الحب واستمرار العلاقة.

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