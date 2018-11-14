8 طرق لتنظيف حوائط المنزل

مسح الحائط إما بالفوطة وإما برشقه بالماء قليلاً دون الإفراط في ذلك

أغلب ربات البيوت تواجه العديد من الصعوبات عند تنظيف حوائط المنزل، نظراً لخشية تقشر الدهان، أو صعوبة ذهاب بعض البقع والأوساخ عنها، وفي هذا المقال نقدم بعض الطُرق التقليدية لتنظيف حوائط المنزل:

1- يجب عليكِ سيدتي التخلص من الغبار والأتربة على الحوائط بواسطة المكنسة اليدويّة أو الكهربائيّة، كما يُمكن رش الأوساخ المُتراكمة على الحائط ببخاخ، من الماء وبعض المُنظفات، ثمّ مسحها بالإسفنجة.

2- من المهم إبعاد السجاد وقطع الأثاث القريبة من الحائط قبل البدء بالتنظيف.

3- حضري دلو أو وعاء كبير من الماء الممزوج بمسحوق التنظيف، ودلو آخر فيه ماء خالٍ من المساحيق لتنظيف الإسفنجة، أو تنظيف الحائط. ارتداء قفاز طويل لتجنب نزول المياه عند تنظيف الحائط على الملابس، وارتداء مريول التنظيف.

4- جهزي السلم القصير أو جسم مُرتفع للوقوف عليه.

5- البدء بالتنظيف من الأسفل إلى الأعلى؛ لأنّ تنظيف الحوائط من الأعلى قد يؤدي إلى ظهور البقع على المناطق السُفلية منها، ويتم ذلك باستخدام الإسفنجة بلطف؛ حتى لا يتقشر دهان الحائط. بعد تنظيف كلّ بقعة أو جزء من الحائط، يجب غمس الإسفنجة بالماء النظيف ثمّ عصرها، وإعادة التنظيف بها.

6- مسح الحائط إما بالفوطة، وإما برشقه بالماء قليلاً دون الإفراط في ذلك؛ خشية تجمع المياه تحت الدهان وانتفاخه ثمّ تقشره.

7- يجب تجفيف الحائط ببشكير التنظيف.

8- تنظيف المكان أو البلاط أسفل الحائط. الانتظار حتى يجف المكان، ثمّ إرجاع الأثاث والسجاد إلى مكانه.

المزيد:

20 فكرة بسيطة وممتعة لاستغلال بقايا الأقمشة في البيت

9 خطوات لتنظيف سجاد المنزل

للأزواج الجدد: 5 ألوان تمنح المنزل الشعور بالدفء في الشتاء