للتقليل من أضرار الشيشة جرّب هذه الطريقة الجديدة!

تُسَهٍّل الشيشة انتقال عدوى الأمراض المختلفة بين المدخنين

قرّر الدكتور " كلاوس شتاين " بالتعاون مع الدكتور " محمود عبد الرحمن " سوري الجنسية بأجراء العديد من الاختبارات للتوقف على مدى أضرار الشيشة وكيفية الحد من تلك الأضرار حيث أثبتت العديد من الدراسات ان الحجر الواحد من الشيشة يعادل تدخين ثلاثون سيجارة مما يضاعف أضرار التدخين بشكل كبير جدًا ونسبة السموم تفوقت على كل التوقعات وهذا ما دفع الدكتور الألماني " كلاوس شتاين " لإجراء العديد من الدراسات والتجارب لأختراع وسيلة تقلل من أضرار تلك السموم التى تتدفق بضراوى إلى أجسام كافة المدخنون بطريقة لا يستطيع أي جسم بشري تحملها على الأطلاق ووصل لنتائج مذهلة وغير متوقعة على الإطلاق .

حيث أثيتت التجارب أن حفنة من السكر تعادل 5 جرام كفيلة بامتصاص 82 % من السموم الناتجة من احتراق المواد الموجودة في الشيشة وتكمن الطريقة في إذابة معلقة صغيرة من السكر " تعادل 5 جرام " في المياه الموجودة بالشيشة وبذلك تلتصق نسبة كبيرة جدًا من السموم في المياه وتنحصر بها دون الخروج مع الدخان إلى رئة المدخن .

ومن أضرار الشيشة أنها تؤثر بشكل كبير على صحة جسم الإنسان، ومن أضرار تدخين الشيشة:

1- يزيد الفحم المستخدم في تسخين التبغ، من نسبة الإصابة بالسرطان، وذلك بسبب إنتاجه لمستويات عالية من أول أكسيد الكربون، والمعادن، والمواد الكيميائية المسرطنة.

2- تعمل مواد التبغ والمعسل على تهيُّج الفم، وتزيد من خطر الإصابة بسرطانات الفم.

3- تُسَهٍّل الشيشة انتقال عدوى الأمراض المختلفة بين المدخنين، عند مشاركة الشيشة.

4- يعتبر الأطفال المولودون لمدخني الشيشة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

5- يزيد الدخان الموجود في الشيشة نسبة الإصابة ببعض الأمراض، ومنها: سرطان المريء، وسرطان المعدة، ومشاكل في الرئة، وانخفاض الخصوبة.

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