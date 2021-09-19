كيف تؤثر الهرمونات على وزن الجسم؟

الهرمونات هي جزيئات تشارك في العديد من جوانب الصحة، حيث تقوم بعض الغدد في الجسم مثل الغدة النخامية والدرقية والكظرية بإفراز الهرمونات في الدم.

وفي الواقع، تشارك الهرمونات في كل جانب من جوانب الصحة تقريبًا، بما في ذلك الوظيفة الجنسية والنمو والتطور والمزاج والشهية والتمثيل الغذائي، لهذا السبب يمكن أن يؤثر عدم التنظيم الهرموني بشكل كبير على الصحة بما في ذلك وزن الجسم، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على كيفية تأثير الهرمونات على الوزن.

تأثير الهرمونات على وزن الجسم

الهرمونات لها دور في الشعور بالشبع والجوع

تنظم الهرمونات شهيتك من أجل مساعدة جسمك في الحفاظ على مستويات الطاقة، وبعض الهرمونات تحفز الجوع، في حين أن أنواع أخرى من الهرمونات قد تشير إلى أن لديك ما يكفي من الطعام، وقد يؤدي عدم توازن هذه الهرمونات المرتبط بالتحكم في الشهية إلى زيادة وزن الجسم أو فقدانه.

الهرمونات تؤثر على دهون الجسم

يتم تنظيم تخزين الدهون وتفككها بشكل صارم بواسطة هرمونات معينة في الجسم، وقد تؤدي التقلبات في مستويات الهرمونات إلى زيادة الوزن أو فقدانه، وكذلك تراكم الدهون في مناطق معينة.

على سبيل المثال، تفرز الغدة الدرقية الهرمونات المسؤولة عن تنظيم التمثيل الغذائي، وعندما تكون الغدة الدرقية مفرطة النشاط، فإن هذا يضع الجسم في حالة فرط التمثيل الغذائي، ويصبح يحرق المزيد من السعرات الحرارية وهذا ما يعرف بفرط نشاط الغدة الدرقية.

وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية قد يفقدون الوزن، في حين أن أولئك الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية قد يكتسبون الوزن.

الهرمونات تلعب دورًا مهمًا في استجابة الجسم للتوتر

الكورتيزول وهو أحد أنواع الكورتيزون (هرمون ستيرويد) يلعب دورًا مهمًا في استجابة الجسم للتوتر، ومع ذلك قد تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة بشكل مزمن إلى زيادة الوزن، حيث أن الكورتيزول يعيد توزيع الدهون في منطقة البطن ويزيد الشهية وخاصة للأطعمة كثيفة الطاقة والأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير على الهرمونات التي تؤثر على وزن الجسم

يمكن أن يؤثر نمط حياتك بشكل كبير على الهرمونات التي تؤثر على وزن جسمك، حيث تم ربط النظام الغذائي ومستويات النشاط والضغط المزمن بالتقلبات الهرمونية.

ويمكن أن تؤثر الأطعمة والمشروبات التي تتناولها يوميًا بشكل كبير على صحتك العامة بما في ذلك الصحة الهرمونية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة والسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تؤدي إلى حدوث خلل هرموني.

وقد تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة والسكر المضاف إلى زيادة مستويات هرمونات الجوع، وبالتالي تقليل تأثير هرمونات الشبع والنتيجة هي الإفراط في تناول الطعام وزيادة وزن الجسم.

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