كيف تتخطين فترة عصيبة في العلاقة؟

تمر كل علاقة طبيعية بفترة صعبة بين الحين والآخر، وقد تتنوع الأسباب بين ازدحام جداول عمل الشريكين أو شعور أحدهما بعدم الأمان أو قضايا الثقة، وما إلى ذلك، وفي حين قد تكون هذه الفترة صعبة على كلا الطرفين إلا أنه إذا تم التعامل معها بطريقة صحيحة كما يلي، فستجعل علاقتكما أقوى.

قضاء المزيد من الوقت معًا

في كثير من الأحيان ، تمر العلاقات بوقت عصيب لأنك أنت وشريكك لا تقضيان وقتًا كافيًا معًا، وقد يرجع ذلك إلى زيادة مشاغل الحياة أو جداول العمل المزدحمة، وحينها قد يكون كل ما تحتاجانه هو بعض الوقت معا.

تحديد السلوك السيئ

يمكن للعلاقة أن تبرز الأفضل أو أسوأ ما فينا، وفي الحالة الأخيرة يكون من الضروري تحديد السلوك السيء الذي يؤدي للمشكلة لتغييره.

التمسك بالثقة

الثقة هي أساس كل علاقة، وفي الأوقات العصيبة خصيصا، يجب أن يتمسك الطرفان بثقتهما في بعضهما البعض وفي أن المشاكل ستحل في النهاية وسيكون كل شيء على ما يرام.

تذكر الأوقات الجيدة

من السهل الاستسلام للسلبية، وخاصة خلال الأوقات العصيبة في العلاقة، وإذا كنت تريدين أن تنجح العلاقة، فإبدأي بالتركيز على الأمور الإيجابية وتذكر الأوقات الجيدة.

لا تتوقفي عن تعبيرات الحب

الحب الحقيقي غير مشروط، وهذا يعني أن حبك يجب أن يستمر في الأوقات الجيدة والسيئة، فلا تتوقفي عن إيمائات الحب البسيطة مثل قول صباح الخير أو ليلة سعيدة وما شابه حتى لو كنت تمرين بفترة عصيبة في العلاقة.

الاستماع

من الضروري أن يستمع الطرفان إلى بعضهما البعض لتحديد أساس المشكلة، وفهم منظور الطرف الآخر، وأسباب اعتماده للسلوكيات التي أدت للمشكلة.

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