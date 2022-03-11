كيف تتخلصين من مكونات المكياج السامة ؟

ما هي مكونات المكياج السامة ؟ تقول ريبيكا داليمور، مؤسسة ماركة العناية بالبشرة الطبيعية Scintilla، إنه عندما يتحدث الناس عن المكياج السام، فإنهم غالبًا ما يشيرون إلى المكونات غير الطبيعية، ومع ذلك، هذا ليس سوى جزء من القصة.

وتشرح ريبيكا قائلة: "من المهم أن نفهم أن عدم السمية لا يعني دائمًا أن المكونات طبيعية، حيث يوجد العديد من المركبات الطبيعية التي يمكن أن تكون سامة للإنسان عند مستويات معينة، وإن ما يجعل المكون سامًا حقًا هو مدى عمق امتصاصه عبر الجلد".

في حين أن بعض المنتجات لا تمر عبر البشرة (الطبقة الأولى من الجلد)، فإن المكونات الأخرى تمتص بسرعة إلى حد ما عبر جميع طبقات الجلد وفي مجرى الدم، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 1984 أن معدل امتصاص الجلد يبلغ 64 بالمائة عند استخدام المذيبات، مثل التولوين والزيلين، والتي توجد في بعض منتجات العناية بالبشرة والمكياج.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 2008 شملت 20 فتاة مراهقة أن كل مشاركة لديها ما معدله 13 مادة كيميائية تغير الهرمونات في أجسامها.

ووفقًا لريبيكا، فإن هذه المكونات التي يمكن امتصاصها بسهولة هي التي نريد التأكد بشكل مضاعف من أنها ليست سامة، لذلك إذا كنت تواجهين مشكلة في معرفة ما إذا كان المنتج سامًا أم لا، ببساطة، مستحضرات التجميل السامة هي منتجات تحتوي على مكونات قد يكون لها تأثير سلبي على صحتك، ويمكن أن يعني هذا أي شيء من الطفح الجلدي على مستوى السطح إلى المشكلات والظروف الصحية مدى الحياة، باختصار، من المعروف أن المكونات السامة لها تأثير ضار على صحتك.

ما الضرر الذي يمكن أن تلحقه مكونات المكياج السامة ؟

مكونات المكياج السامة ليست ضارة بالبشرة فقط، حيث يمكن أن يكون لها تأثير داخلي أيضًا، وتقول ريبيكا: "التأثيرات الأكثر شيوعًا لمكونات المكياج السامة ومنتجات العناية بالبشرة هي تطور السرطانات والاختلالات الهرمونية ومشاكل الخصوبة، إلى جانب حالات مثل الربو أو الأكزيما أو التهاب الجلد".

وهي تعتقد أن الآثار الأكثر خطورة، مثل تطور السرطان والتغيرات الهرمونية ومشاكل الخصوبة، غالبًا ما تكون نتيجة الاستخدام المنتظم طويل الأجل لبعض مكونات المكياج السامة.

وتتابع ريبيكا قائلة: "إن الاستخدام العرضي لأحمر الشفاه أو العطر الذي يحتوي على مكونات سامة لا ينبغي أن يسبب مشاكل صحية كبيرة، ومع ذلك، لا يزال الكثير من التأثيرات غير معروفة".

مكونات المكياج السامة التي يجب تجنبها

هناك قائمة طويلة من مكونات المكياج السامة الموجودة في مستحضرات التجميل والتي ربما لا ترغب في وضعها في أي مكان بالقرب من بشرتك.

وفي الواقع، وفقًا للدكتورة ناجية شيخ، مؤسسة One Skin Clinic، هناك أكثر من 1300 مادة كيميائية محظورة للاستخدام في مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي بسبب أسئلة حول سلامتها، وبالمقارنة، كما تقول، حظرت الولايات المتحدة 11 فقط.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 أن العديد من مستحضرات التجميل الشائعة تحتوي على مستويات عالية من الفلور (المعروف أيضًا باسم PFA)، والذي يرتبط بقضايا الخصوبة والسرطانات الشائعة وضعف وظيفة المناعة والمزيد.

ووجد الباحثون أن 82 بالمائة من الماسكارا المقاومة للماء التي اختبروها تحتوي على حجم كبير من هذا المكون الضار، حيث أن 62 بالمائة من أحمر الشفاه السائل يحتوي أيضًا على مستويات عالية من الفلور.

نصائح احترافية لتجنب مكونات المكياج السامة

عد المكونات

الطريقة السريعة لتقرير ما إذا كنت ترغب في إجراء عملية شراء أم لا هي حساب عدد المكونات المدرجة، وبدلًا من الابتعاد عما إذا كانت القائمة طويلة، التزمي بالمنتجات البسيطة والمباشرة.

لا تتأثري بالكلمات الطنانة

تقول ريبيكا: "أكثر من ذلك بكثير الآن، تتماشى العلامات التجارية مع مختلف الصفات لمنتجاتها وعملياتها، حيث يمكنك أن تكوني أكثر يقينًا من أن المنتجات في مجموعتها تتبع جميعها نفس المعايير".

ومع ذلك، يمكن أن تكون الملصقات مضللة، وبعضها غير منظم على الإطلاق، لذلك من المهم إجراء بحثك قبل الوثوق بالكلمات الطنانة، أيضًا من المهم قراءة قوائم المكونات، وإجراء بحثك، وتثقيف نفسك حول أخلاق الشركات التي تصنع هذه المنتجات.

قومي بإجراء بحثك الخاص

في بعض الأحيان، يتم إعطاء المكونات الضارة أسماء تبدو رائعة تجعل من الصعب اكتشافها، لذلك إذا كنت غير متأكدة من ماهية المكون المدرج بالفعل، قومي بإجراء بحثك الخاص لمعرفة ما إذا كان يذهب بأي أسماء أخرى، وفي هذه الحالة، فإن غوغل هو أفضل صديق لك.

قلل من تعرضك لهذه المكونات

كما تشير ريبيكا، فإن بعض منتجات المكياج ضارة فقط مع الاستخدام المنتظم لفترات طويلة، لذلك إذا كنت تستخدمين منتجًا لقضاء ليلة في الخارج من حين لآخر، فقد لا يكون ذلك سببًا للقلق.

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