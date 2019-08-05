كيف تتخلصين من نمو الشعر تحت الجلد في الصيف

رغم أنها مزعجة، إلا أن عملية إزالة الشعر الزائد مهمة أساسية لكل سيدة، ولكن المهمة لا تنتهي دائمًا عند هذا الحد، لأنه كثيرًا ما نتفاجأ بمشكلة نمو الشعر تحت الجلد.

وتحدث هذه المشكلة عندما ينمو الشعر تحت الجلد، بدلًا من النمو للأعلى كالعادة، والذي يؤدي إلى ظهور بقع داكنة محرجة وحبوب صغيرة وشعور بالحكة أيضًا.

تساهم العديد من العوامل في نمو الشعر تحت الجلد، بما في ذلك طرق إزالة الشعر بالكريم والشمع، إضافة إلى عوامل أخرى طبيعية، مثل التعرق وإفراز البشرة للزيوت والدهون، والاحتكاك نتيجة ارتداء الملابس الضيقة أو حتى التمارين.

ولكن من خلال مجلة "إل"، نقدم لكِ حلول للتخلص من تلك المشكلة وكيفية التعامل معها:

لا تستخرجي الشعر المحبوس بنفسك

أسوأ ما يمكنك فعله في حالة نمو شعرك تحت الجلد، هو محاولتك التلاعب في تلك الحبوب الصغيرة، واستخراج الشعر المحبوس؛ لأن ذلك سيؤذي بشرتك ويترك ندوبا صعب التخلص منها.

علاجات موضعية

يوصي الخبراء ببعض العلاجات الموضعية، مثل استخدام غسول مقشر يعتمد على أحماض "AHA"و "BHA"، مع حمض السالسيليك أو الجليكوليك والريتينول كل يومين أو 3 أيام، كما يمكنك استخدام كريم بيروكسيد البنزويل؛ لاستهداف التبقعات وقتل البكتيريا.

وجدير بالذكر أنه يتم التعامل مع نمو الشعر تحت الجلد بطريقة مختلفة حسب المنطقة، حيث ينصح باستخدام نفس ما ذُكر أعلاه ولكن بتركيزات أقل إذا ظهرت المشكلة في منطقة أسفل الإبطين ومنطقة الجزء الداخلي للفخذين.

راحة من إزالة الشعر

قد تظنين أن الاستمرار في إزالة الشعر سيخلصك من مشكلة نموه تحت الجلد، ولكن عكس ما تتوقعينه، تعد الحلاقة من مسببات نمو الشعر تحت الجلد، لذا يوصي الخبراء بأخذ راحة من جميع أنواع إزالة الشعر، حتى تهدأ المشكلة.

كمادات دافئة

يبدأ نمو الشعر تحت الجلد على هيئة نتوء صلب ومؤلم، ولكن أثناء عملية الشفاء، تصبح المنطقة أكثر نعومة واحمرارًا حتى تظهر بداية الشعرة، هذا ويمكن لاستخدام كمادات دافئة وتطبيقها على المنطقة أن يعزز الدورة الدموية، ويسرع من عملية التخلص من نمو الشعر تحت الجلد.

الليزر

وفقًا للخبراء، يعد الليزر من أكثر الطرق فعالية لمنع نمو الشعر تحت الجلد، وذلك لأنه يساعد في التخلص من البصيلات بالكامل.

حلاقة الشعر بأداة ذات شفرة واحدة

إذا لم يكن الليزر خيارًا مناسبًا لك، يوصي باستخدام أجهزة أو أدوات الشفرات ذات الشفرة الواحدة وليست المتعددة، حيث أوضح الخبراء أن إزالة مساحة كبيرة من الشعر في آن واحد، تعطل دورة نمو الشعر الطبيعية.

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