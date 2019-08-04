كل ما تريد معرفته عن تنميل الشفاه

تنميل الشفاه هو شعور بالتنميل يصيب الشفاه وقد يكون مزعجاً، والأحاسيس التي تشعر بها في الجسم عبارة عن تواصل ما بين أعضاء الجهاز العصبي، وفي حال تضرر هذا التواصل قد تشعر في التنميل بأماكن مختلفة من الجسم مثل الشفاه.

هناك عدة أسباب كامنة وراء هذا الموضوع، قد تكون خطيرة أو طفيفة، وقد تكون دائمة أو مجرد عرض عابر.

ومن أهم أسباب تنميل الشفاه:

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تنميل الشفاه، والتي تشمل ما يلي:

1- الحساسية

ردة فعل الجسم تجاه الحساسية التي تؤثر على الشفاه قد تظهر على شكل تورم في المنطقة.

عادة ما يكون هذا ناتجاً عن ردة فعل تجاه حساسية لطعام أو دواء.

على الشخص أن يعي جيداً ما هي الأطعمة والأدوية التي تسبب له الحساسية، وذلك لتحديد وقت التدخل الطبي عند الإصابة بالحساسية، إذ قد تكون خطيرة في بعض الأحيان.

2- تشقق الشفاه

الشفاه المتشققة عادة ما تكون مرتبطة بتنميل الشفاه.

هذا الأمر من شأنه أن يحدث عندما تكون الشفاه جافة وبالأخص في فصل الشتاء، أو في جال ارتفاع درجات الحرارة، أو عند الإصابة ببعض المشاكل الجلدية مثل الأكزيما.

استخدام مرطب الشفاه من شأنه أن يساعدك في التخلص من تشقق الشفاه والتنميل المرافق له.

3- بثور البرد

العلامة الأولى للإصابة ببثور البرد هي تنميل الشفاه والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى الشعور بالحرقة في هذه المنطقة.

في مراحل لاحقة يتطور هذا الشعور إلى بثور صغيرة مليئة بسائل ما.

بثور البرد عادة ما تصيب الإنسان نتيجة الإصابة بفيروس الهربس البسيط، وهو معدي جداً وينتقل من شخص مصاب إلى اخر سليم عن طريق التواصل المباشر مثل التقبيل.

في الوضع الطبيعي تشفى بثور البرد من تلقاء نفسها بعد 7 -10 أيام، ولكن استخدام كريم متخصص يساعدك في التخلص من تنميل الشفاه وتسريع فترة العلاج.

4- تضرر الأعصاب

في بعض الأحيان يكون تضرر الاعصاب ناتج عن تضرر الجلد بسبب الحروق مثلاً.

ففي حال تعرض الشفاه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة، أو في حال تعرضها لمواد كيميائية معينة، قد يسبب ذلك تضرر الأعصاب والشعور بالتنميل والألم.

5- السكتة الدماغية

علامات الإصابة بالسكتة الدماغية تظهر بسرعة كي يتمكن المصاب من طلب المساعدة الطبية، ومن بين هذه العلامات الشعور بالتنميل في طرف معين من الجسم، والأعراض التالية:

- فقدان القدرة على التوازن

- الدوار

- صعوبة في الكلام

- صداع شديد بدون سبب واضح

- نزول الوجه والفم والعين في طرف واحد من الوجه.

6- أسباب أخرى مختلفة

قد يكون تنميل الشفاه ناتج عن أسباب أخرى مختلفة ومتنوعة، مثل:

- نوبة الذعر

- الإصابة بالذئبة

- ظاهرة رينود (Raynaud phenomenon): وهي عدم تدفق الدم بالصورة الطبيعية إلى أبعد مناطق في الجسم مثل اليدين والقدمين، ولكنها قد تؤثر على الشفاه واللسان في بعض الأحيان.

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