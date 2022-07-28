هل تعاني من فوضى نفسية؟ ما هو السبب في نظرك؟ إن الأحداث اليومية والتطور السريع ووجود أولويات، تحتاج إلى ترتيب كفيلة إلى أنه تخلق فوضى نفسية وأفكار مبعثرة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية التخلص من الفوضى النفسية بداخلك؟ كيف تحب نفسك؟

كيف تتخلص من الفوضى النفسية بداخلك؟

يجب أن تتخلص من المشاعر السامة والمؤذية.

تنمية الحب الحقيق في داخلك.

التخلص من التأثيرات السلبية الخارجية.

الاستماع لنفسك أكثر وكن بوصلة لقراراتك.

ثق بحدسك.

عبر جيداً عن احتياجاتك.

لا تخجل من قول لا.

ضع لنفسك الأولويات المهمة.

توقف عن الشكوى والتذمر.

فكر جيداً بنفسك لتعرف ما تريد.

كن صبوراً مع نفسك ومع الآخرين.

كن مرتاحاً مع نفسك.

خصص وقت لأشياء واعمال تفرحك من الداخل.

دافع عن نفسك.

تعرف على ما تحب ومالا تحب.

اطلب المساعدة كلما احتجت دون تردد وخجل.

تقبل الخلافات بدون غضب وتوتر.

اعتن بصحتك جيداً وتناول الأكل الصحي.

تحدث عن مشاعرك.

كن كريماً مع نفسك أولاً ومع الآخرين.

اغفر لنفسك وللآخرين وكن متسامحاً.

تخلى عن الأفكار القديمة.

تعاطف مع نفسك ومع الآخرين.

تواصل مع نفسك.

كن عاطفي.

شارك في المجتمع التطوعي وساعد الآخرين.

كن مرن في حل مشاكلك.

عالج انفعالاتك بتهدئة النفس.

اشرب الماء بكثرة.

مارس التنفس الصحيح يُحسِّن الحالة الصحية.

جرب تجارب جديدة.

تقبل الاختلافات.

تعرف على احتياجاتك.

تحمل مسؤولية أخطاءك ولا ترميها على عاتق الآخرين.

تقبل مشاعرك السلبية.

تقبل النصيحة دائماً، ومشاركة الرأي الآخر.

تخلص من الدفاعية.

المحافظة على الصلوات الخمس وفي وقتها.

التسبيح والأذكار.

كن مدركاً وممتناً لنعم الله تعالى.

كيف تحب نفسك؟

تقبل نفسك كما هي وكن أنت ولا تحاول أن تقلد أحد.

تعرف على مميزاتك وحسنها.

تعرف على سلبياتك،يجب علينا مواجهه أنفسنا بعيوبنا حتى نتعامل معها بشكل صحيح.

قوي ثقتك بنفسك.

كن ممتن بكل ما تملك.

اهتم بنفسك أكثر من ناحية النظافة الشخصية، الأناقة، الصحة، الرياضة، علاقاتك الاجتماعية، وغيرها الكثير.

حدد هدفك لأنه الهدف هو كل ما تتمناه لنفسك، لأنه كل إنسان لديه أمور كثيرة يتمنى أن يحققها.

تقبل فشلك.

تقبل الحياة بحلوها ومرّها وتذكر دائماً إن مع العسر يسرا.

الابتعاد عن المقارنات.

الرضا وتقبل النفس.

يجب مواجهه نفسك بعيوبها لتتعامل معها بشكل صحيح.

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