4 أشياء تعطي انطباعاً سيئاً عنك في مكان العمل الشركات والمؤسسات أو اي مكان عمل هو ساحة مهنية تحدد كل خطوة تقوم بها سلوكك في العمل. قد تتألق شخصيتك من خلال عرض تقديمي أو طريقة تفاعلك مع زملائك. ولكن في بعض الأحيان ، هناك بعض الأخطاء التي ترتكبها ، والتي تجعلك تبدو موظفًا غير لائق وغير مهني.

لإصلاح هذه الأخطاء التي قد ترتكبها دون وعي ، سجل ملاحظة بالأشياء غير المهنية المدرجة أدناه والتي قد تقوم بها في العمل. وحاول تجنبها:

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4 أشياء تعطي انطباعاً سيئاً عنك في مكان العمل

مقاطعة الآخرين

لا تقاطع أبدًا الموظفين الآخرين عندما يتحدثون فقط لتوضيح وجهة نظرك. عندما يحين دورك ، تحدث بصوت عالٍ ، لكن لا تقاطع عندما يتحدث الآخرون. هذا يظهرك كزميل غير صبور لا يعرف آداب العمل في مكان العمل.

4 أشياء تعطي انطباعاً سيئاً عنك في مكان العمل

التأخر على مواعيد العمل

التأخر على مواعيد العمل، والاجتماعات تعتبر دائمًا سلوكًا غير مهنياً للغاية. تجنب التأخر عن العمل ما لم تكن هناك حالة طارئة. اترك منزلك مبكرًا قليلًا حتى تكون في مكتبك ، قبل دقائق قليلة من موعد أي عمل أو اجتماع.

4 أشياء تعطي انطباعاً سيئاً عنك في مكان العمل

تجنب التذمر

الشكوى المتكررة والتذمر في المكتب أو الأسوأ من ذلك ، من حياتك الشخصية هو أمر غير مهني للغاية في مكان العمل. قد لا يقولها زملاؤك في وجهك ولكن هناك فرص كبيرة بأنهم يشعرون بالضيق عند الاستماع إلى شكواك.

4 أشياء تعطي انطباعاً سيئاً عنك في مكان العمل

ارتداء ملابس سيئة

مكان عملك هو مكان احترافي يجب أن ترتدي فيه ملابس احترافية ومناسبة. لا ترتدي ملابس غير رسمية تترك انطباعًا بأنك لا تهتم بالشكل الذي تبدو عليه في مكتبك. ارتدِ ملابس رسمية مكوية ولا تجعل مظهرك رثًا.

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