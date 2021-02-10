كيف تتعاملين مع حبيبك الغيور؟

لتعامل مع الشريك الغيور أمر صعب نوعًا ما، فمن السهل ترك العلاقة في المقام الأول، بدلًا من تذكيره باستمرار بمدى حبك له.

ونقلاً عن "موقع حلوة" قد تسيئين في بعض الأوقات التفريق بين الغيرة والحرص، وفي جميع الأحوال إذا رغبت في استمرار العلاقة ومنعه من شعور الغيرة وحب التملك، إليك هذه النصائح المهمة لتحويله من شريك غيور إلى حبيب مُطمَئِن وسعيد .

كيفية التعامل مع الشريك الغيور:

1. دعيه يعرف أنك تحبيه

إذا كنت تواعدين رجلاً سعيدًا لديه الكثير من الأصدقاء ويحظى بشعبية كبيرة، فقد يشعر بالغيرة فقط لأن علاقتكما لا تزال في إطار ضيق أو أنه لا يشعر بالأمان بشأن مشاعرك تجاهه؛ لذلك لا بد تأكيدي حبك له وإغراقه في الكلام اللطيف والمحب، ووضحي أنه الرجل الوحيد في حياتك وإن كان لديك أصدقاء من الجنس الآخر.

2. امنحيه مزيدًا من الاهتمام أمام الجميع

يحب الرجال خوض منافسات سواء في لعبة أو في سرقة قلب من يحب، فإذا كنت تواعدين رجلاً يشعر بالغيرة من أصدقائك، فهذا يدل على عدم أمانه وشعوره بالمنافسة؛ لذلك امنحيه المزيد من الاهتمام الذي توليه لأي شخص آخر وسيحبك لذلك، وسيشعر بالتأكيد بالرضا عن العلاقة وسيطمئن أيضًا.

3. شاركيه بنشاطاتك الخاصة

يخلق الرجال الأوهام الملحمية في أذهانهم عندما يشعرون بالتهديد، ففي كل مرة تخرجين مع الأصدقاء ينتهي الأمر به إلى التفكير فيما تفعلينه، ومن تغازلينه؛ لذلك حاولي إشراكه في أنشطتك الاجتماعية لبضعة أشهر ودعيه يدرك بنفسه أنك لست في نزهة مغازلة في كل مرة تخرجين فيها مع أصدقائك.

4. أظهري حميمتك

إذا كنت تريدين مساعدته على ترك مشاعر الغيرة، فأحيطيه بين ذراعيك وأظهري مشاعرك له عندما تتسكعين مع أصدقائكما.

5. اتصلي به كثيرًا عندما تكونين في الخارج مع الأصدقاء

يشعر الرجال بالغيرة من قضائك وقت ممتع مع الأصدقاء، فالشيء الوحيد الذي يدور في رأسه "هل تستمتع مع أصدقائها أكثر مما تفعل معي؟".

فإن إحدى أفضل الطرق لتهدئة قلبه الغيور المتسارع هي الاتصال به كثيرًا عند الخروج، اتصلي به بين الحين والآخر واجري محادثة هادئة دون أن تزعجك ضحكات أصدقائك (والتي يمكن أن تزعجه أكثر)

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