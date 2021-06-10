كيف تتعاملي مع تنافس أطفالك بطريقة سليمة؟

التنافس بين الأشقاء أمر لا مفر منه، فإذا كان لديك أكثر من طفل، فستحدث مشاجرات وجدال بينهم لا محالة، وسيكون عليك التوسط بينهم بين الحين والآخر، ولمن حينها عليك التعامل مع الأمر بطريقة سليمة لإدارة الموقف.

الهدوء

قبل التدخل في شجار أطفالك، استمعي جيدًا لهم وحاولي فهم السبب وراء الشجار، وحفاظك على هدوئك سيعلم أطفالك نفس الشيء.

العدل

عاملي اطفالك بإنصاف لغرس العادات الجيدة فيهم، وهذا اهم من معاملتهم على قدم المساواة.

لا تناقشي أمور أحد الأطفال مع الآخر

لا تتحدثي عن أحد اطفالك وراء ظهره مع أخيه، فسيؤدي هذا إلى زيادة الصراع بينهما.

تجنب النزاعات

زودي اطفالك بالأدوات والحلول لحل المشاكل وتجنب النزاعات المستقبلية من خلال الوصول لحلول وسط.

اقتراح الحلول

في حالة الخلاف بين أطفالك، اطلبي منهم تقديم حل للنزاع المستمر.

المقارنة

يختلف كل طفل عن الآخر وعليك احترام اختلافات شخصيتهم، ولذلك تجنبي المقارنة بين الأطفال لان هذا سيزيد العداء بينهم.

العقاب على انفراد

إذا احتاج الطفل إلى عقاب على خطأ ما، فافعلي ذلك على انفراد، فالعقاب امام اخوته سيؤدي إلى مزيد من الخلافات.

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