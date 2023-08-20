البوابة - لا أحد يتجاهل حقيقة أن الأقارب هم من أكبر المخادعين. قد يمتلئ العالم بأشخاص يتمنون لنا الخير ولكن للأسف كن على يقين أن بعض الأقارب ليسوا منهم. على سبيل المثال الأفعال الشهمة العرضية مع والدينا، والتلميحات الدقيقة لتقديم المساعدة المالية ، والتعليقات غير المباشرة حول ملابسنا أو أطفالنا، كلها علامات على قريب مزيف وانتهازي.

ولكن هل يساعدونك أحيانًا في الاستفسارات ويأخذونك مع عائلتهم؟ إذا كنت محتارًا فيما إذا كان قريبك صديقًا بالفعل أم مجرد تمساح متخفي ، تابع القراءة لمعرفة ذلك.

كيف تتعامل مع الأقارب المزيفين؟

التماس الانتباه

إنهم يبحثون دائمًا عن فرص لجذب انتباه والديك أو في بعض الأحيان ، حتى انتباهك.

يساعدهم السعي وراء الاهتمام على تعزيز أجندتهم والحصول على ما يريدون. يعد إلقاء نوبة غضب أثناء حفل زفاف أو البكاء بشأن عدم تلقيهم الاهتمام الكافي أثناء الاحتفال من أفضل الأساليب التي يتبعونها. لذلك ، في المرة القادمة التي ترى فيها أحد أقاربك يبتسم ويفرح عندما يكون أمامك ولكن يتكلم بشكل سيء أمام الآخرين ، اعلم أنهم مزيفون.

سخرية وتهكم

يُزعم أحد أقاربك أنه "يواسيك" في أوقات سيئة ، ولكنك تشعر بأنه يسخر منك؟ لا تتجاهل هذا الشعور. فكر مرة أخرى. يستمتع الأقارب المزيفون ببؤسك وسيكشفون عن ذلك بطريقة مفاجئة بحيث يتصرفون بسخرية أثناء محاولتهم مواساتك أو إلهائك. لذا ، في المرة القادمة التي تسمعهم يقولون فيها "أوه لا بأس ، ربما هذا ليس الشيء المناسب لك" ، بابتسامة خبيثة على وجوههم ، اعلم أنهم مزيفون.

اتصال مفاجئ

"مرحبا عزيزتي كيف حالك؟ لم اتحدث معك منذ زمن طويل، فقد كنت مشغولة جداً. أريد أن اسألك شيء، لقد حاول ابني الحصول على مقعد في جامعة كبيرة ولكنه لم يتمكن من ذلك، وسمعت أن زوجك صديق لشخص ما في الإدارة، فهل يمكنك مساعدتنا في الدخول الى الجامعة؟"

محادثة مثل المذكورة أعلاه هي مؤشر واضح على قريب مزيف يتواصل معك من أجل منافع شخصية. إذا كان أحد الأقارب غير متسق في اتصالاته ، ولم يتواصل معك إلا من حين لآخر أو خلال الأوقات التي يحتاج فيها إلى شيء ما ، فقد يكون ذلك علامة على أن نواياهم ليست حقيقية.

كيف تتعامل مع الأقارب المزيفين؟

نصائح للتعامل مع الأقارب المزيفين:

وضع الحدود

ضع حدودًا واضحة في تعاملاتك مع القريب المزيف. قلل من المعلومات التي تشاركها معهم ، شخصيًا وعبر الإنترنت ، لحماية نفسك من التلاعب المحتمل. تشمل المعلومات المهمة التي يجب عدم مشاركتها المقتنيات المالية والعروض الترويجية والعلاقة المحتملة وما إلى ذلك.

الانفصال التدريجي

في حين أن قطع العلاقات مرة واحدة وإلى الأبد عملية صعبة وغالبًا ما تُقابل بسخط اجتماعي ، فمن الضروري فصل نفسك عنهم. يمكن أن يأتي القريب المزيف في صورة أبناء العم والأعمام وحتى الأجداد في بعض الأحيان ويجب التعامل معه بحذر.

قم بالرد على رسائلهم أو طلباتهم دون التورط بشكل مفرط أو الاستثمار العاطفي.

ركز على العلاقات الأصيلة

للتخلص من نفوذ الأقارب المزيفين، من المهم أن تستثمر وقتك وطاقتك في رعاية العلاقات مع الأقارب والأصدقاء الحقيقيين الذين يهتمون بك حقًا. يمكن أن يساعد إحاطة نفسك بالتأثيرات الإيجابية في مواجهة التأثير السلبي للأقارب المزيفين وملء حياتك الشخصية بمشاعر سعيدة.

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