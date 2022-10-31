كيف تجذب الشخص الذي تحبه اليك؟  

لا يعلم الكثير من الأشخاص ان الإنسان يمتلك بلورة سحرية قادرة داخل مخه على تبديل حياته للأفضل تسمى العقل الباطن، وفي السنوات الأخيرة انتشرت الكثير من الأعمال والكتب والفيديوهات التي تتحدث عن قوة العقل الباطن وقانون الجذب وما يرافقها من طاقة الجذب والتخاطر.

وتناولت العديد من الكتب هذا الموضوع بأسلوب سلس مع عرض عدد من القصص المميزة من أبرزها كتاب "قوة العقل الباطن"، والذي كان له التأثير الكبير على حياة عدد من الأشخاص بحسب تجاربهم التي تحدثوا عنها في السوشال ميديا.

واللافت في السنوات الأخيرة اهتمام الناس الكبير في قوة العقل الباطن وقانون الجذب والتخاطر، حيث عرض العديد من رواد السوشال ميديا في تطبيقات مختلفة مثل تيك توك وسناب شات تجاربهم بهذا الخصوص وكيف نجحوا بجذب شخص أو مبلغ مادي او حتى فكرة.

وبالحديث بشكل خاص عن قانون الجذب، فإننا أمام تجربة أو تقنية نفسية قادرة على قلب حياتك، وإيصالك إلى مبتغاك من خلال أفكارك الإيجابية.

وبالرغم من أن الأمر يبدو مستحيلًا للبعض، وعبارة عن كلام سهل غير مقنع، إلا ان هناك الكثير من التجارب الناجحة بهذا الخصوص، ففي بعض الأحيان قد نجد نفسك تفكر في شخص وتشعر بالاشتياق له، لتتفاجأ بأن هذا الشخص يهاتفك أو يراسلك في نفس اللحظة التي تفكر به.

تأكد أنك بهذه الطريقة مارست قانون الجذب دون إدراك منك، ولا يقتصر الأمر على العلاقات والأشخاص، فمن أكثر القصص البارزة التي نقلها كتاب قوة عقلك الباطن، هو رغبة إحدى السيدات بحقيبة غالي الثمن شاهدته في أحد المحلات.

ومع أن هذه السيدة لا تمتلك المبلغ المادي المطلوب للحقيبة إلا أنها كانت تخاطب نفسها بإصرار أنها ستمتلكها بالتأكيد، لتتفاجأ بشخص يقدمها لها كهدية.

لذلك لا يمكننا تجاهل هذه القوة التي نملكها داخل عقولنا وعلينا استغلالها بشكل كبير من أجل الحصول على ما نريد مع الإيمان واليقين بالله عز وجل.

وسنتحدث في هذا المقال بشكل خاص عن قانون الجذب وكيف يمكن استخدامه وممارسته في بعض الأمور المهمة في الحياة.

ماذا يجب ان تعرف قبل تطبيق قانون الجذب؟

ما هو الاستحقاق العالي

يجب ان يؤمن الشخص الذي يقرر القيام بقانون الجذب لأي حدث في حياته، بأنه يستحق هذا الشيء أو الشخص، مثلًا أن يقول أنا استحق ان اكون ثري، أنا استحق هذا الشخص، ويجب ان يجعل استحقاقه عالي وبدون أي شك، مع يقين كبير، وإصرار أكبر.

أشياء لا يمكن استعمال قانون الجذب بها

لا يمكنك جذب كل ما تفكر به، هناك بعض الأشياء التي يصعب جذبها، مثل شخص لا تعرفه من أجل الارتباط، أو جذب شخص يعيش قصة حب او مرتبط بشكل كامل ولا يوجد أي رابط بينكما، إن جعل طلبك او ما تريد جذبه منطقيًا يسهل ويساعد في تحقيقه.

ولذلك من أجل أن ينجح قانون الجذب يجب تنفيذه مع شخص تربطك به أو بها علاقة انسجام وتناغم، وأن يكون هدفك منطقي وغير خيالي ومبالغ به.

استخدام الخيال والابتعاد عن النفي

من الضروري استخدام الخيال من أجل تنفيذ قانون الجذب ولو لمدة 5 دقائق، ابتعد عن كلمات النفي والتردد خلال تنفيذك لقانون الجذب، لا تشك بنتيجة ما تقوم به ولا تردد كلمات مثل قد أصبح ثريًا، هل يمكن أن يحبني.

كيف تجذب الشخص الذي تحبه اليك؟

تحدثي مع صورته

كما قلنا سابقًا الخيال جزء أساسي من نجاح قانون الجذب، يمكنك استخدام صورة الشخص التي تود جذبه، او استحضار صورته بمخيلته والتحدث إليه كأنه يجلس أمامك.

من الضروري التركيز على ما ذكرناه سابقًا حول ان هذا الشخص يجب أن يكون هناك معرفة بينكما وليس شخص لم تلتقي به ابدًا، مثلًا لا يمكن ابدًا جذب فنان معجب به، او شخص لا يعرفك نهائيًا.

ابتعدي عن العتاب

لا تتحدث مع الصورة وهذا الشخص عن المشاكل التي وقعت بينكما، او عيوبه، وابتعد عن العتاب، تحدث معه في عقلك عن الذكريات والأمور الجميلة التي جمعتكما، كما يجب عليك تخيله وهو مبتسم وسعيد.

فكري بطريقة إيجابية

من الضروري جدًا ان يكون الشخص الذي ينفذ قانون الجذب ايجابي في تلك اللحظة، من الصعب نجاح الفكرة في حال كنت حزين او يائس او غاضب.

استحضري الذكريات الجميلة

عليك التركيز على الذكريات الجميلة بشكل خاص، واستحضار هذا الشخص في أحد الأماكن التي جمعتكما وشكلت ذكرى مميزة بينكما او استذكار يوم مميز.

اليقين

يجب ان تكون على يقين أن هذا الشخص ستصله رسالتك، لذلك حاول ان تقول ما تريد اخباره به بشكل إيجابي وسريع وبسيط.

ما هو سر الجذب بالعقل الباطن وتحقيق ما تريد؟

من أجل تحقيق ما تريده وما تحلم به، هناك العديد من الطرق من بينها كتابة أهدافك وما تريدها على ورقها، كما يجب أن ترتبها بحسب الأولوية

قم بقراءة هذه الورقة بشكل يومي قبل النوم لمدة 5 دقائق، بهذه الطريقة سيخزن عقلك الباطن الأهداف وسيعمل على جذبها

تمرين البلورة الشفافة من أجل الجذب

هناك الكثير من التمارين والطرق التي يمكن اتباعها من أجل الجذب، من بينها تمرين البلورة الشفافة فكيف يمكن تطبيقه:

اذهب إلى مكان هادئ وحاول الاسترخاء، مارس تمرين التنفس من خلال أخذ شهيق وزفير 5 مرات، تخيل انك تملك بيدك بلورة شفافة سحرية تحقق الأمنيات وأن الهدف الذي تريده داخل هذه البلورة .

تخيل نفسك داخل هذه البلورة التي تحمل الهدف الخاص بك مدة 5 دقائق وحاول ان تعيش كافة التفاصيل، ثم قم بكتابة هدفك على ورقة بصيغة الحاضر 8 مرات، وتيقن انك وصلت إليه.

أبرز الكتب التي تناولت قانون الجذب

كتاب السر وراء السر للكاتب مايكل جيه لوسيير

كتاب السّر للكاتب روندا بايرن

كتاب المال وقانون الجذب للكاتبين إستر و جيري هيكس

كتاب سوف تراه عندما تؤمن به للكاتب واين داير

كتاب تطبيق قانون الجذب للكاتبة دينا دافيز

كتاب تريده تصوّره ستحصل عليه للكاتبة جيني جراهام سكوت

كتاب قوة عقلك الباطن للكاتب جوزيف ميرفي

كتاب كيف تصبح مغناطيسا للمال لـ ماري كلير كارلايل

كتاب الشيفرة السرية للنجاح لـ نواه سانت جون

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