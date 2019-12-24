كيف تجعلين خطيبك يهتم بكِ؟ نصائح وأفكار‎

هل تكرهين عندما يتجاهلك خطيبك ولا يرد على رسائلك ومكالماتك؟ يحدث ذلك مع العديد من الفتيات ويأخذن ذلك على محمل شخصي، وإذا كنت سئمتِ من التعامل مع حبيب بسبب أنه لا يعطيكِ الاهتمام الكافي وتريدين تغيير ذلك، إليكِ بعض النصائح المفيدة:

1- فكري في ما أعطي خطيبك السبب ليشعر أنه محاصر: ربما انسحب ليحصل على مساحته الشخصية وأنتِ لا تعطيه هذه المساحة الكافية لحياته، ربما ترسلي له عدد كبير من الرسائل أو كلمتيه ثلاث مرات في الساعة الواحدة الثلاث ساعات الماضية، عليكِ إدراك أن الرجال يهتمون بمساحتهم الشخصية وأن ليس عليه التواجد معك أربعة وعشرون ساعة.

2- فكري في الأمور من وجهة نظره : هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأمر يبدو وكأنه يتجاهلك ولكنه في الحقيقة لا يتعمد ذلك.

3- ربما يكون مشغولًا إذا كنتِ تكلمينه يوميًا فجأة لم يعد ذلك ممكنًا وتريدين أن تتحدثي نصيًا معه، ربما يكون حقًا مشغولًا وعليه قطع كل الإتصالات إلى حين أن ينتهي من مهمته.

4- لا يشعر أنه على ما يرام ربما يعاني من برد أو ألم. ربما توقف عن الرد عليكِ لأنه ببساطة لا يريد أن يحملكِ عبء آلامه، أو حتى أنه لا يشعر أنه على ما يرام.

5- ربما يكون متعبًا، ربما يواجه أيامًا عصيبة ويحتاج لمساحة يتعامل فيها مع خسائره ويشفي من ما واجهه في الأيام الماضية ليستعيد طاقته، لذلك انسحبِ أسبوعًا للراحة النفسية من كل الالتزامات.

6- ربما يعاني من مشكلة ما خاصة بالعائلة ربما لا يرتاح للحديث عن تلك المشكلة معك لأنه يعاني من عائلته المجنونة أو المسيطرة أو الغاضبة أو التي تحاول أن تقومه أخلاقيًا ولا يريد الدخول معك في كل هذه التفاصيل. ربما لا يريدك أن تتورطي في علاقات معقدة مع عائلته ويحاول أن يحمي كلاكما من الآخر.

7- ربما يكون مشغولًا في العمل، ربما يقترب من ميعاد تسليم مهمة ورئيسه في العمل يضغط عليه كثيرًا، ربما مستقبل عمله على المحك ويحاول إنقاذ الموقف وتظهرين أنت فجأة كعامل تشتيت له.

مظاهر عدم اهتمام الشاب بخطيبته

- لا يهتم بمشاعرها، حيث يكون بارداً وقاسياً أحياناً في التعامل معها ولا يبدي اهتماماً لمعرفة شعورها تجاهه أو تجاه الأمور المختلفة.

- يجعلها تشعر بأنها مخطئة بشكل دائم، ويجعل كل ما تقوم به خطيبته يبدو تصرفاً خاطئاً وغير مقبول، حتى وإن كان عكس ذلك تماماً.

- عدم الاستماع إليها، صحيح أنّ هنالك أمور لا يهتم الرجال بالاستماع لها مثل التسوق أو أخبار الصديقات، لكن هذا لا يعني عدم الاستماع لأي شيء تقوله الشريكة، وعدم إظهار الاهتمام عندما تتحدث، فهذه التصرفات تدل على أنه لا يهتم بها وليس بكلامها فقط.

- يتخذ القرارات بمفرده، من الممكن أن يتظاهر الشاب بسماع شريكته عندما تبدي رأيها تجاه أمرٍ ما، لكنه في الواقع لا يهتم لما تقوله، ويقوم باتخاذ القرارات بالأمور المختلفة بمفرده دون استشارة خطيبته سواء كانت توافقه الرأي أم لا.

- لا يعرف كل الجوانب في شخصيتها والمغامرات التي خاضتها وذكرياتها الجميلة، ولا يشعر بالفضول تجاه ما يخصها.

- لا يغار ولا يبدي ردة فعل في حال تقرب شاب آخر من خطيبته ولا يبدي انزعاجاً تجاه الأمر.

أمهلي علاقتكما بعض الوقت

1- فكري في إعطاء علاقتكما وقتًا مستقطعًا. إذا اعتقدت أنك صعدتِ بالعلاقة إلى مستوى عالٍ من الإلتزام ، فكري في التراجع قليلًا وإعطاء الطرف الأخر المساحة التي حاولتِ الاستحواذ عليها. لا يعني ذلك فقد الاهتمام بالكامل أو عدم رؤيته ولكن حاولي أن تأخذي الأمور ببساطة في التعامل معه بدون توقعات كبيرة.

2- لا تتحدثي إليه هاتفيًا أو إرسال رسائل نصية له يومًا كاملاً حاولي الإلتزام بذلك وإذا لم يحاول أن يفعل هو ذلك طوال اليوم تحدثي معه عما يتوقعه من هذه العلاقة، إذا وجدتِ أنه لن يستطيع منحك ما تتوقعيه من هذه العلاقة، عليك إعادة التفكير في جدوي الارتباط به.

3- لا تهاتفيه أو ترسلي له عن أمورًا لا تعنيه. لا تكلميه لأن هناك من انفصل عن حبيبته وهو لا يعرف كلاهما. ربما تعتقدين أنه خبر مهم ولكنه ليس كذلك بالنسبة له.

2- لا تدعي ذلك يسيطر على تفكيرك: ترك مشاعر الحزن والغضب بسبب ذلك سيقلل من جاذبيتك. كوني مبتسمة وسعيدة ولا تجعلي يومك يفسد لأنك تعتقدين أنه يتجاهلك. إذا شعر بأنك سعيدة معه، سيبذل ما في وسعه للحفاظ علي سعادتك.

اعرفي ما يزعجه

1- واجهي الموقف... هل يتجاهلك لسبب معين؟ هل تزعجيه؟ هل قلت له شيئًا أغضبه؟ هل يتصرف بغرابة لسبب معين؟ عليكِ معرفة ما السبب الحقيقي لتجنبه لاحقًا.

إذا كان رده أنه يريد مساحة أكبر في حياته، فكري هل تستطيعين التعايش مع ذلك أم لا، إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون شراكة كاملة مع أحبائهم وطلبه لمساحة أكبر سيجعلك أوقاتك أصعب، ربما عليك إعادة التفكير في استمرار العلاقة.

إعادة التواصل معه

1- تواصلي معه بأسلوبه : كما ذكرنا من قبل قد يكون هناك العديد من الأسباب التي دفعت حبيبك لتجاهلك. علي أية حال، قد يكون لا يرد عليكِ لأنه يعتقد أن ما تقوليه ليس بالأمر الهام.

ربما ينظر إلى مكالماتك على أنها ثرثارة أحاديث لا يهم الرد عليها أو تقود إلى باب مناقشة موضوع غير هام، من المهم أن تتواصلي معه بمستوي تفكيره وستستعيدي اهتمامه. اتركي ثرثرة المشاهير والكوافير والشعر والأظافر لصديقاتك الفتيات.

2- تكلمي معه في ما يثير شغفه: ربما تكون الرياضة أو سباق السيارات أو الكمياء! تكلمي معه عما يحبه ويثير اهتمامه، كل رجل له اهتمامات خاصة، عليك معرفة شغف حبيبك.

3- اسأليه عما يحبه: افهمي لماذا يحب ما يحبه، اطلبي منه شرح ما يحبه وكيف أن ذلك الأمر جذب اهتمامه من البداية. إذا اهتممت حقًا باهتمامته لن يستطيع تجاهلك.

4- لا تقاطعي استرساله في الحديث: عندما يكون متحمسًا لأمر ما، لا تقاطعيه واجعليه يستمر في الحديث. لا تقاطعي لحظات حماسه في الحديث عن أمر ما.

وقفة حازمة معه

1- اطلبي احترامًا منه: إذا كان يعتقد أنه يستطيع تجاهلك بعد محاولاتك لإصلاح الأمور ثم تتركيه يفلت بأفعاله، أنت تجعليه يعتقد أن ذلك مقبولًا.. إذا طلبت احترامه واخبرتيه بشكل واضح ما يمكنك ومالا يمكنك تقبله، لن يكون لديه اختيارات أخرى.

• أخبريه عن شعورك. أخبريه بأنك تحتاجين إلى تواصل أفضل من ذلك وأنك تحاولين أن تحسني مستوي تواصلكما معًا. أخبريه إذا لم يتحسن تواصلكما معًا ستعتبرين ذلك انسحابًا من طرفه.

• إذا كان يحبك ويحترمك، سيتغير من أجلك. أما إذا لم يكن لك احترامًا وحبًا كافيين فلماذا تريدين البقاء معه؟

2- تجاهليه أنتِ أيضا بعضًا من الوقت: اخرجي مع صديقاتك، تأكدي من أنه يدرك أنك لكِ أنتِ الأخرى حياة وأنه محظوظ بأنك أدخلتيه هو الآخر في حياتك.

• سيتوقف معظم الشباب عن التجاهل ويهرولون عائدين لحبيباتهم.

• إذا لم يحاول العودة إليك واستمر في تجاهلك، اسألي نفسك هل تريدين ما تحصلي عليه من هذه العلاقة؟

أفكار مفيدة:

• لا تهرولي للرد على كل رسالة ومكالمة هاتفية تتلقيها، كوني هادئة وإذا كلمك أو راسلك خذي وقتك للرد. قاعدة جيدة أن تأخذي ضعف الوقت الذي يأخذه هو في الرد عليكِ عادةً.

• إذا استخدم حبيبك التجاهل كنوع من العقاب لإظهار ضيقه من أمر ما، عليكِ إخباره أنك لا تقبلين هذه الطريقة في التعامل عندما تتحسن الأمور بينكما ولكن إذا استمر على هذا المنوال عليك إنهاء هذه العلاقة لأنه ليست طريقة صحية في التعامل معًا.

• في بعض الأحيان ليس الأمر بالسوء الذي يبدو عليه. حاولي الانتظار بعض الوقت ثم أرسلي له تسأليه على أحواله. في الغالب هو فقط مشغول أو لم يدرك أنك حادثتيه. تأكدي أنك تحاولين الإتصال به في أوقات يستطيع الرد عليك.

• لا تستمري في مراسلته إذا أدركت أنه لن يستطيع الرد الآن، لا تزعجيه وأنتظري حتى يحادثك هو.

• اعرفي أصدقائه وعائلته. بهذا تعرفين الشخصيات التي يحتك بها، إذا كنت قلقة من تأثيرهم عليه ضعي قواعد التعامل من اليوم الأول لعلاقتكما. يحب الشباب الفتاة التي تحب و تحترم نفسها.

تحذيرات:

لا تدعيه يتملكك، يعتقد الشباب أن حبيباتهم باقية بجوارهم للأبد. إذا لم تكن الأمور على ما يرام واستمر في تجاهلك وأنت لا تشعرين بالسعادة معه اخرجي من هذه العلاقة، ستشعرين بأنك أفضل حالًا مع شخص يحسن معاملتك.

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