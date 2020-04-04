كيف تحافظ على بنطال الجينز عند غسله؟

لا تخلو خزانة في أي منزل من البنطلون الجينز، ولكن طريقة غسل الجينز هي التي تحافظ عليه وتحدد عمره الافتراضي؛ فغسيل الجينز ليس سهلاً على الإطلاق.

وتختلف طريقة غسيل البنطلون الجينز في غسالة الملابس عن طريقة الغسيل اليدوي، وعلى عكس ما يظن البعض لا يحتاج البنطلون الجينز للغسيل كثيراً وعلى فترات متقاربة؛ حيث إن ذلك يؤثر في شكله ويغير من لونه، وينصح الخبراء بأن يكون غسل البنطلون الجينز كل فترة تتراوح ما بين شهرين و6 أشهر، وفق نوعيته وطبيعة استخدامه.

طريقة غسل الجينز في الغسالة

عند شغل البنطلون الجينز في الغسالة عليك أن تضبط برنامج الغسالة على دورة خفيفة ولطيفة؛ كي تحافظ على حالته ومظهره، واستخدام منظف خفيف، وتجنب مواد التبييض تماماً، واستخدام منعم للأقمشة إن أمكن ذلك.

ومن أكثر الأمور أهمية عند غسيل الجينز يجب أن يقلب السروال من الخارج إلى الداخل للحفاظ على اللون الخارجي للبنطال، واستخدام الماء البارد بدلاً من الساخن، واتباع تعليمات ملصقات العناية جيداً.

كما يجب أن يكون تجفيفه في الهواء الطلق، والابتعاد عن استخدام المجففات، أو استخدام دورة خفيفة أيضاً، بجانب عدم إضافة قطع أخرى بألوان غير مماثلة للون البنطلون.

غسيل الجينز اليدوي

وعند غسيل البنطلون الجينز بشكل يدوي يجب أن يكون في ماء فاتر أو بارد، مع استخدام منظف لطيف أيضاً، وقلب البنطلون من الداخل إلى الخارج، وفرده في مكان الغسل وتركه مدة تصل لـ45 دقيقية.

كما يجب فرك البنطلون في أثناء تشغيل المياه لتنظيفه من المنظف المستخدم، ويجفف في الهواء الطلق، مع ضرورة تجنب تعريضه لأشعة الشمس.

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