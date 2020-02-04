كيف تحصلين على شعر ناعم بالوصفات الطبيعية

هل أنتِ متعبة من طبيعة شعرك الخشن؟ هل تريدين الحصول على شعرٍ ناعم ولامع؟ هل تعانين عند تسريح شعرك؟ هل تضعين ماسكات طبيعية على شعرك بانتظام؟

عزيزتي ماذا لو عرفتِ الآن أن بإمكانك الحصول على شعر ناعم؟ نعم فقط بالوصفات الطبيعية الرائعة التي تحمل الكثير من الخصائص ذات المفعول السحري على شعرك، وهي:

1- العلاج المكثف باستخدام زيت جوز الهند

يفضل استخدام زيت جوز الهند العضويّ غير المكرّر وتدليك فروة الرّأس به وتمريره في خُصل الشّعر، وفي حال كانت فروة الرّأس دهنيّة، ويجب تجنّب تدليك كميّة كبيرة منه على فروة الرّأس أو بالقرب من جذور الشّعر، وبما أنَّ الهدف من هذا العلاج هو تنطيم خُصل الشّعر السُّفليّة فيجب البدء بوضع الزّيت من الأسفل إلى الأعلى، وتعتمد الكميّة المُستخدمة منه على كثافة الشّعر وطبيعة ملمسه.

إنّ الشّعر الدّهنيّ يحتاج كميّة أقل، والشّعر الجافّ يحتاج إلى كميّة أكثر، وبعد وضع الزّيت يجب غسل الشّعر بالماء الدّافئ، ولفّه بقبّعة الحمّام وتركه لمُدة نصف ساعة على الشّعر، بعدها يُشطف الشعر، ويُغسّل بالشّامبو والبلسم كالعادة، ثُم يُشطف بالماء البارد، ويُترك الشعر ليجفّ في الهواء الطّلق، أو تُلفّ المنشفة حوله دون فركه بها.

2- العلاج المُكثّف بالبيض

استخدم بيضتين أو أربع بيضات حسب كثافة الشّعر، ويتّمّ فصل الصّفار عن البياض، مع الاحتفاظ بالصّفار، وتضاف كميّةً من زيت الزّيتون لتغطيّة الصّفار، ثُمَّ تُخفق المكوّنات معاً جيّداً.

بعدها يُغسل الشّعر بالشّامبو والماء الفاتر، ويوضع الخليط على الشّعر، ويُترك لمُدَّة خمس دقائق، ثمّ يُشطف بالماء الفاتر مرّةً أخرى، وأخيراً يُشطف بالماء البارد.

3- علاج مُكثّف بالّلبن

يمشّط الشّعر جيداً ثُمَّ يُوضع اللَّبن عليه، ويجب أن يكون الّلبن خالياً من السُكّر والملوّنات، بعد أن يوضع الّلبن على الشّعر يُربط على شكل كعكة أو على شكل ذنب الخيل، ويُمكن وضع كيس عليه.

ويُترك الّلبن على الشّعر لمُدَّة ثُلث ساعة أو نصف ساعة، أو إلى أن يُصبح الّلبن صلباً، ثُمَّ يُغسل الشّعر بالشّامبو والبلسم.

4- علاج مُكثّف بالعسل والصبّار

الصبّار يبني الشّعر ويُنعّمه، والعسل يُضيف الّلمعان إليه، ويجب على أصحاب الشّعر الدّاكن الحذر عند استخدام العسل فالعسل يُفتّح لون الشّعر.

ولا بُدَّ من التأكد أنَّ الصبّار لا يحتوي على مواد ضارّة كالكحول، ويُمكن الاستعاضة عن الصبّار بزيت الجوجوبا، وذلك بتدليك الشّعر بالخليط على شعر جافّ، ويُترك لمُدَّة لا تزيد عن عشر دقائق، ثُمَّ يُغسل بالشّامبو والبلسم.

5- علاج مُكثّف بزبدة الشّيا والزّيت

يُخلط نصف كوب من زيت الزّيتون، وزيت جوز الهند، وزيت الخروع، وزيت الّلوز، وزيت إكليل الجبل، وزيت البابونج، وزيت الّلافندر في وعاء.

ثم يُخلط كوب من زبدة الشّيا، وملعقتان كبيرتان من الأفوكادو، والجوجوبا، وزيت جنين القمح، مع ملعقة صغيرة من العسل في وعاء آخر، ونخلط المكوّنات جميعها، ثُمَّ يوضع الخليط على شعر مُمشّط، ويُترك لمُدَّة ثُلث ساعة أو نصف ساعة، ثُمَّ يُشطف الشّعر بماء عُشبيّ ويترك ليُجفّف في الهواء الطّلق.