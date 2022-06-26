كيف تحصل على الشوكولاتة الساخنة الخالية من الغلوتين؟

الشوكولاتة الساخنة مشروب دافئ غالبًا ما يتم تناوله في يوم بارد، وعادة ما يتم خلطه بالماء أو الحليب، وأول من صنع الشوكولاتة الساخنة هم شعب المايا فيما يسمى الآن أمريكا الجنوبية، حيث قاموا بخلط الكاكاو بالماء الساخن والقرفة والفلفل.

وعلى الرغم من أن الشوكولاتة الساخنة في أبسط أشكالها لا تحتوي على أي غلوتين، إلا أن بعض الأصناف التجارية قد تكون ملوثة بالغلوتين أو تتضمن مكونات أخرى تحتوي على الغلوتين، وسنتحدث من خلال هذه المقالة ما إذا كانت الشوكولاتة الساخنة خالية من الغلوتين إلى جانب بعض النصائح حول اختيار الشوكولاتة الساخنة الخالية من الغلوتين.

هل الشوكولاتة الساخنة خالية من الغلوتين ؟

الشوكولاتة الساخنة خالية من الغلوتين بشكل طبيعي، حيث يتم صنع معظم وصفات الشوكولاتة الساخنة عن طريق خلط الشوكولاتة أو مسحوق الكاكاو مع الحليب الساخن أو الماء والمحلي.

ويتم صنع مسحوق الكاكاو عن طريق سحق حبوب الكاكاو الغنية بالمغذيات وإزالة الدهون، كما أن الكاكاو، المكون الأساسي في الشوكولاتة، غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى.

وغالبًا ما تُصنع الشوكولاتة باستخدام مكونات خالية من الغلوتين مثل مسحوق الكاكاو، وبالتالي فهي خالية من الغلوتين بشكل طبيعي، ومع ذلك، قد لا تكون الطبقة أو الصلصات المضافة خالية من الغلوتين، فهناك أيضًا خطر تلوث الغلوتين إذا قمت بشراء المنتج تجاريًا.

ما هو الغلوتين ؟

الغلوتين هو بروتين طبيعي موجود في منتجات الحبوب، حيث يتعين على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالغلوتين مثل مرض الاضطرابات الهضمية الحد من المنتجات المحتوية على الغلوتين أو تجنبها لتقليل الأعراض.

وقد تشمل الأعراض المرتبطة بالاضطرابات المرتبطة بالغلوتين آلام البطن والإسهال والغاز والانتفاخ، ومع ذلك، يمكن أن تختلف هذه حسب الحالة.

ومن ضمن المكونات التي تحتوي الغلوتين والي يجب تجنبها هي ما يلي:

القمح ومشتقاته

الشعير، مثل الحليب المملح ومستخلص الشعير وخل الشعير

بعض الصلصات مثل الكراميل وصلصة الصويا وصلصة الشواء

وعند التفكير في شراء السلع المعبأة أو المنتجات الغذائية التجارية، سترغب في قراءة الملصق لمعرفة مسببات الحساسية، حيث أحيانًا بعض ملصقات المنتجات قد تشير إلى احتمال التلوث بالغلوتين.

هل منتجات الشوكولاتة الساخنة التجارية خالية من الغلوتين ؟

الشوكولاتة الساخنة خالية من الغلوتين بشكل طبيعي، ومع ذلك، فإن إضافة طبقة معينة أو صنع المشروب في بيئة يكون فيها تلوث الغلوتين ممكنًا يمكن أن يغير ذلك، لذلك إذا كنت تشتري شوكولاتة ساخنة من متجر أو مقهى، فتأكد من التحقق من ملصقات التغذية وتقييم احتمالية تلوث الغلوتين.

نصائح للتأكد من أن الشوكولاتة الساخنة خالية من الغلوتين

اقرأ المكونات: ابحث عن المكونات المحتوية على الغلوتين مثل الشعير أو دقيق القمح.

اقرأ ملصق مسببات الحساسية: تصنع الشوكولاتة الساخنة بشكل عام باستخدام مكونات خالية من الغلوتين، ولكن يمكن تحضيرها في بيئة يكون فيها تلوث الغلوتين ممكنًا أو محتملاً، ولغالبًا ما توفر المطاعم وتغليف الطعام ملصقات مسببة للحساسية تتيح لك معرفة ما إذا كان هناك خطر كبير لتلوث الغلوتين.

ابحث عن المنتج الخالي من الغلوتين: وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يجب أن تكون جميع العلامات الخالية من الغلوتين دقيقة حتى لا تضلل المستهلكين، حيث قد ترغب في شراء منتجات معتمدة خالية من الغلوتين.

اسأل: سواء كنت تشتري شوكولاتة ساخنة من مقهى محلي أو تجرب علامة تجارية جديدة في السوبر ماركت، فمن الجيد دائمًا أن تسأل الشركة التي تشتري منها عما إذا كان المنتج خاليًا من الغلوتين. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكونون قادرين على اقتراح خيارات أخرى خالية من الغلوتين..

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