كيف تحقق أقصى استفادة من 30 دقيقة بعد التمرين إذا كنت لم تلتحق بتحدي دبي للياقة، فقد حان الوقت لتتعرف على أفضل وأسرع نظام تمرين في 30 دقيقة فقط .تحدي دبي للياقة هو حدث سنوي يحتفي باللياقة البدنية والصحة. وهدفه بسيط: إكمال 30 دقيقة من النشاط يوميًا لمدة 30 يومًا. بحيث يشكل بذرة إلهام للجميع لخلق عقلية تركز على اللياقة البدنية والسعي إلى أنماط حياة صحية ونشطة. ولكن ماذا عن الثلاثين دقيقة التي تلي التمرين.

كيف تحقق أقصى استفادة من 30 دقيقة بعد التمرين؟

روتين ما بعد التمرين لا يقل أهمية عن التمرين

هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب القيام بها مباشرة بعد الانتهاء من التمرين. المماطلة بها لوقت متأخر قد لا يكون أمرًا مفيدًا لأنها ستعطي أفضل النتائج إذا تم توقيتها خلال أول 30 دقيقة بعد الانتهاء من التمرين. لذلك ، تأكد من جدولة جميع خططك وجدول العمل أو الدراسة بعد فترة التمرين هذه.

كيف تحقق أقصى استفادة من 30 دقيقة بعد التمرين؟

قم بالتمدد أولاً

التمدد هو أول وأهم شيء عليك القيام به بعد التمرين من أي نوع ، حتى لو كنت قد مارست المشي السريع. من المهم أن تمد عضلاتك وهي دافئة لتقليل خطر الإصابة والألم لاحقًا. بعد التمرين، تتباطأ العضلات عادةً في غضون 30-40 دقيقة. إذا كنت في عجلة من أمرك، فامنح من 5 إلى 10 دقائق على الأقل للقيام بتمارين التهدئة.

كيف تحقق أقصى استفادة من 30 دقيقة بعد التمرين؟

الترطيب

احمل زجاجة مياه معك إلى صالة الألعاب الرياضية واستمر في أخذ رشفات صغيرة كلما شعرت بالعطش. إذا كنت لا تشرب الماء أثناء التمرين ، فمن الأهم أن تعيد الترطيب بعد جلسة التعرق. يفقد الجسم الكثير من السوائل أثناء ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة ويمكن أن يؤثر الجفاف سلبًا على صحتك. إلى جانب الماء ، يمكنك أيضًا شرب عصير الليمون أو ماء جوز الهند أو الشاي الأخضر. تجنب المشروبات السكرية والكافيين والمشروبات الكحولية بعد التمرين.

كيف تحقق أقصى استفادة من 30 دقيقة بعد التمرين؟

اغتسل واستبدل ملابسك

لا نشجعك على البقاء في ملابس التمرين "لفترة طويلة من الوقت" لأنك متعب للغاية الآن بحيث لا يمكنك فعل أي شيء آخر. يجب أن تستحم في غضون 30 دقيقة على الأقل من التمرين. هذا ضروري لأن العرق الناتج عن التمرين يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا والخميرة. إذا لم تستحم وارتديت ملابس جافة ونظيفة ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

كيف تحقق أقصى استفادة من 30 دقيقة بعد التمرين؟

تناول شيئًا مغذيًا

تأكد من تناول شيء ما في غضون 30 دقيقة من التمرين. يمكنك تحضير وجبة خفيفة مسبقًا والتي يمكنك تناولها دون أي ضجة بعد التمارين. من الضروري إعادة التزود بالوقود بعد التمرين لتحسين تعافيك. سيؤدي ذلك أيضاً إلى تحسين وجع العضلات. تأكد من عدم تناول الأطعمة غير الصحية مثل رقائق البطاطا واختيار شيء صحي يحتوي على البروتين والكربوهيدرات - مثل العجة مع الخضار المقلية أو سلطة مع الحمص.

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