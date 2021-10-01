كيف تحمين رضيعك من كورونا؟

وسط انتشار وباء كورونا، يقلق العديد الآباء حول طرق حماية أطفالهم، وفي حين يمكن للأطفال الأكبر سنا ارتداء الكمامة أو قناع الوجه، من الصعب جدًا جعل الأطفال الصغار يرتدون قناعا، فإما أن يقوموا بإزالته على الفور أو يرفضوا أن يرتدوه من الأساس.

ونقلاً عن موقع حلوة، لا ينبغي على الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين، ارتداء الكمامة لأنها قد تؤدي إلى اختناقهم، ولكن يمكنك الحفاظ على امان الأطفال الصغار والرضع في الأماكن العامة من خلال الخطوات التالية:

احملي طفلك

إذا كان طفلك صغيرًا ويمكنك وضعه في حاملة الأطفال القابلة للارتداء، وجهي وجهه نحو جسمك وحاولي الإبقاء عليه قريبًا منك، فهذا من شأنه حمايته من الرذاذ المنبعث من أفواه الناس التي تقترب منكما.

مقعد سيارة بغطاء

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب حمل طفلك في مقعد السيارة، إلا أن المقعد المغطى يمكن أن يساعد على حماية طفلك من الرذاذ الذي يمكن أن يحمل فيروس كورونا.

عربة أطفال بغطاء

إذا لم تكن عربة الأطفال التي تمتبكينها مزودة بغطاء، يمكنك استخدام الاغطية البلاستيكية التي تستخدم للحماية من المطر لصنع غطاء لعربة طفلك اثناء التجول في الأماكن العامة.

مظلة عربة الأطفال

إذا لم يكن لديك غطاء أو نسيت إحضاره معك، حاولي استخدام مظلة عربة الأطفال لتقليل تعرض طفلك للرذاذ بقدر المستطاع.

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