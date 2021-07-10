من مطبخك.. أقنعة مذهلة للتقشير والعناية بالقدمين

تجهل بعض الفتيات العناية بأقدامهن، إلا أنها تتطلب عناية فائقة ومستمرة مثل العناية بالبشرة والشعر والجسم، حيث تتعرض أقدامنا إلى الكثير من البلى يوميًا؛ لذا من المهم للغاية الاعتناء بها بانتظام.

وإذا كنتِ تهملين العناية بقدميكِ وترغبين في البدء من جديد أو كنتِ من هؤلاء المهتمات بذلك، فيجب فرك قدميك بمقشر للقدم على فترات منتظمة لإزالة التشققات والجلد الميت في الكعبين.

وعلى الرغم من توفر الكثير من المقشرات وكريمات العناية بالقدم في الأسواق ، إلا أنه يمكن بسهولة صنعها بمكونات سهلة موجودة في المنزل.

إليكِ كل ما تحتاجينه لصنع مقشر للقدم في المنزل.



الطماطم والشوفان

أضيفي طبق من الشوفان إلى ملعقتين كبيرتين من السكر ( يفضل السكر البودرة) وثمرة طماطم كبيرة حمراء وناضجة.

اخلطي الشوفان المطحون والسكر البودرة ثم اغمسي شريحتين سميكتين من الطماطم في خليط الشوفان والسكر، وافركي الآن قدميك برفق باستخدام حركات دائرية، اغسلي قدميكِ بعد الفرك لمدة خمس دقائق وستلاحظين النتيجة المذهلة.

صودا الخبز

انقعي قدميكِ في حمام صودا الخبز، فقط اضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز في حوض ماء دافئ، وللحصول على تقشير إضافي، قومي بفرك القدمين بلطف بمعجون صودا الخبز.

القهوة

بعد تناول فنجان من القهوة، لا تتخلص منها، قومي بتحويلها إلى مقشر لتقشير وتنعيم القدمين، امزجي بضع ملاعق كبيرة من القهوة مع السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، قومي بوضعها على الأقدام المبللة و اشطفي جيدا.

العسل والسكر

إذا كنتِ تعانين من الكعب الجاف المتشقق، قومي بإضافة السكر والعسل الخام وزيت جوز الهند وزيت الليمون وافركي قدميكِ بهم.

الحليب والماء

اخلطي أجزاء متساوية من الحليب مع الماء الساخن في حوض باديكير لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ويساعد الماء الساخن على تنعيم البشرة بينما يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الحليب على تكسير خلايا الجلد الميتة بلطف وترطيب القدمين.

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