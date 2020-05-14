كيف تختار العروس الممتلئة فستان الزفاف؟

هل اقترب موعد زفافك؟ هل أنتِ ممتلئة وتشعرين بالقلق لانه وزنك لم ينقص بعد؟ لا تقلقي يا عزيزتي ليس من الضروري أن تكوني كعارضات الأزياء لتبدي مذهلة في فستان زفافك، هناك تصاميم جميلة ومتنوعة لصاحبات الجسم الممتلىء، وما عليكِ سوى اتباع هذه النصائح عند شرائك الفستان حتى تختاري الأجمل لشكل جسمك:

1- احذري أن تشتري فستان بمقاس أصغر من مقاسك معتمدة على أنك ستخسرين الوزن، إن كنت تنوين إتباع حمية أو ممارسة الرياضة، عليك البدء قبل شراء فستان الزفاف.

2- إياكي أن تختاري فستان نفاش أو بكشكش، فكعروس ممتلئة أنت لا تريدين القماش الزائد ليضيف حجماً إلى جسمك.

3- اختاري الفستان الرشينغ (Ruching) مما يعني تجميع قماش الفستان في مكان واحد، فهذه الطريقة المثلى لتبدي أنحف، أنظري إلى الصورة أدناه.

4-اختاري عزيزتي العروس فستاناً بقبة واسعة وذلك للتركيز على وجهك

5- احذري أن تختاري الفستان الآمبير، فلن يساعد هذا الموديل على إظهارك أنحف، بل سيجعل جسمك بلا ملامح ويزيد من حجم الجزء العلوي من الجسم.



6- اكشفي ظهرك فظهر المرأة من أجمل معالم جسدها عند إظهار.



7- موديل عروس البحر هو الخيار الأمثل إن أردت التركيز على الأرداف والفخذين.

8- أكمام الدانتيل هي طريقة رائعة لتغطيتهم إن أردت إظهار ذراعيك بشكل أنحف أو أصغر.

9- لإضافة طول على جسمك ووجهك ارتدي طرحة طويلة.



10- أبرزي خصرك فارتداء فستان بخصر ضيق سيجعلك تبدين أطول وأكثر تناسقاً.



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