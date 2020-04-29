للعروس: خطط لتنظيم أمورك في رمضان 2020

مهما كان هناك متسع من الوقت إلا أنه سيكون غير كافٍ قبل الزفاف حيث تشعر العروس بأن الوقت يمضي بسرعة وبأنها منهمكة بالتحضيرات والتجهيزات المتعلقة بحفل الزفاف، وسيكون الأمر أكثر صعوبةً بالتأكيد إذا ما كان موعد الزفاف بعد رمضان مباشرة.

لأن هذا الشهر مختلف عن غيره بالنسبة للعروس نظراً لاجتياح فيروس كورونا العالم، فهو شهر مليء بالعبادات والانشغال بهذا الفيروس ولذلك سيكون تنظيم الوقت فيه أكثر صعوبة وعليها تقسيم وقتها وتنظيمه بحيث تستطيع إستكمال تجهيزاتها واحتياجاتها دون أن تشعر بالضغط أو التوتر.

ونحن بدورنا سنساعدك عزيزتي العروس ونخفف عنكِ ضغط وتوتر تحضيرات الزفاف وخصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم عن طريق اقتراح خطة لتنظيم أمورك في رمضان وبعد عيد الأضحى:

1- في بداية شهر رمضان قومي بتخصيص الوقت لشراء كل مستلزمات الفستان من تاج وطرحة واكسسوارات للشعر وحذاء مناسب وكل ما يتعلق بإطلالتك في يوم الزفاف.

2- كما عليك في هذا الأسبوع التوجه إلى صالون التجميل ليقع اختيارك على لون الشعر والتسريحة المناسبة لك وعمل اختبارات المكياج لتختاري الإطلالة النهائية التي تودين الظهور بها في يوم زفافك.

3- ولابد أن تحرصي على ألا تقومي بمجهود كبير فأنت صائمة ولا بجب أن ينعكس هذا الأمر على صحتك وشعرك وبشرتك.

4- كما من الضروري جداً أن تتجنبي المشي في الشمس لفترات طويلة وألا تغفلي تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس في كل وقت تخرجين فيه من المنزل.

5- وبالطبع عليك عمل ماسكات مغذية ومرطبة للبشرة حسب نوع بشرتك بالإضافة لماسكات التفتيح والتقشير الطبيعي اللطيف للتخلص من الجلد الميت كلما سمح لك الوقت بذلك.

6- أما في الأسبوع الثاني فعليك الانتباه تماماً لنوعية طعامك وشرابك والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسبب لك القلق أو الانتفاخ أو البثور والمشاكل في البشرة واحرصي على تناول الماء بكمية كبيرة لتعويض الماء الذي يفقده جسمك أثناء الصيام كي لا يؤثر هذا الأمر على نضارة وصفاء بشرتك وجمالها.

7- ركزي على تناول الخضار والفاكهة وابتعدي عن المأكولات المليئة بالدهون والغنية بالسعرات الحرارية. ولا تنسي الإهتمام بشعرك وعمل كريمات وحمامات الترطيب كلما استطعت ذلك و لمرتين في الأسبوع على الأقل.

8- ومن الأفضل الإنتهاء في هذا الأسبوع من تجهيزات الشراء والتسوق للتفرغ تماماً للعناية بنفسك وجمالك بعد ذلك.

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