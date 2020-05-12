هل بدأتي بترطيب منطقة الإبطين بشكل دوري قبل يوم زفافكِ؟ هل تعانين من مشكلة الحكة في منطقة تحت الإبط؟

تعتبر منطقة الإبط من الأماكن الحساسة الموجودة في الجسم، ولأنها تتعرض للكثير من العرق والضغط والحرارة قد تتعرض لبعض المشاكل، ومن بين أكثر المشاكل التي تصيب منطقة الإبط هي نقص الترطيب، الذي يسبب الحكة والتهيج وبالتالي اسوداد المنطقة، ولأنكِ مقبلة على زفافك ولا تريدين حدوث أي مشكلة تفسد إطلالتك الملكية.

عزيزتي العروس إن كنتِ لا تعيرين بشرة الإبطين اهتماماً كثيراً، تماماً كما تفعلين لبشرة وجهكِ، فعليكِ ذلك! هذه المنطقة بالتحديد عليكِ ألاّ تهمليها، خصوصاً أنّها واحدة من أكثر الأماكن المعرّضة للرائحة الكريهة وللإسوداد جرّاء إزالة الشعر بطرق مختلفة وخصوصاً بالشفرة.

وحتى تحافظي على جمال بشرة إبطيكِ، عليكِ أن تعتني بها تماماً كما تحافظين على بشرة وجهكِ، من خلال تجربة هذه الماسكات الخاصة بالإبط.

وفي هذا المقال نقدم إليكِ مجموعة ماسكات طبيعية لترطيب الإبط قبل زفافك:

1- ماسك الحليب والنشا والنعناع لترطيب إبط العروس

المكونات:

1 ملعقة صغيرة جليسرين

1 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة نشا

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي الجلسرين في وعاء، وأضيفي له النعناع والحليب والنشا، وقلبي جيداً.

طبقي الخليط على بشرتك، واتركيه من 20-30 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء والصابون.

كرري استخدام الماسك مرتين في الأسبوع.

2- ماسك الزبادي والعسل لترطيب إبط العروس

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة كبيرة من الزبادي

شرائح خيار باردة

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي العسل والزبادي، وضعي الخليط تحت إبطِ النظيف.

اتركيه حوالي 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

بعدها ضعي شرائح الخيار الباردة، اتركيها 15 دقيقة، ثم اشطفي المكان بالماء والصابون.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على أفضل النتائج.

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