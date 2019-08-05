كيف تدعمين شريكك بعد فقدانه وظيفته؟

فقدان الوظيفة مشكلة جدية قد يتعرض لها الكثير منا، وخاصة الأزواج، ففقدان الزوج لوظيفته قد يؤثر على العلاقة ويخلق بعض المشاكل التي عادة ما تحدث نتيجة سوء تعامل الطرفين مع الأمر، وخاصة الزوجة.

في البداية، عليكِ فهم أن فقدان شريكك لوظيفته يؤثر عليه للغاية ويحزنه مثلك تمامًا أو أكثر أيضًا، لذا دعمك في تلك الفترة هو كل ما يحتاجه الشريك حتى تتمكنا من تجازها سويًا، لذا ومن خلال مجلة "يورتانغو"، نقدم لكِ نصائح لكيفية دعم شريكك بعد فقدانه وظيفته:

لا تنتقديه

نعلم أن خبر فقدان شريكك لوظيفته صادمًا وسيوترك للغاية، ولكن عندما يخبرك شريكك بالأمر، تجنبي تمامًا انتقاده بأي شكل من الأشكال وانتبهي لكلامك معه، حيث عليكِ أن تراعي مشاعره وتكوني متفهمة، فادعميه بدلًا من انتقاده لأن فقدانه لوظيفته يشعره بالضياع.

دعم مستمر

عدم العمل سيؤثر للغاية على نفسية شريكك وسيجعله يشكك في قدراته ويفقد ثقته في نفسه، فقد أشارت الدراسات إلى أن فقدان الوظيفة يؤثر سلبًا على نظرة واحترام الشخص لذاته وتقديرها، وقد تؤثر على النفسية أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض شريكك للاكتئاب، فالعثور على وظيفة بديلة ليس أمرًا سهلًا وبسيطًا كما تظنين، فحتى إذا كنتِ مستاءة وقلقة بشأن المستقبل، لا تنسي دعم شريكك باستمرار والتعاطف معه، فذلك سيجعله متفائلًا.

اعرضي مساعدته بدلًا من مطالبته بالبحث عن وظيفة

قد تشعرين بضرورة مطالبة شريكك بالبحث عن وظيفة، خاصة عندما عند مرور منذ فقدانه وظيفته، ولكن عليكِ فهم أنكِ بذلك لا تساعديه أو تحفزيه، بل تزيدين من الضغط عليه ما قد يشعره باليأس وفقدان الأمل في العثور على وظيفة جديدة.

وما لا تعلمه الكثير من السيدات، هو أن فقدان الرجال لوظيفتهم يؤثر حقًا عليهم، حيث يشعرون أنهم فقدوا هويتهم، الأمر الذي يؤدي إلى التوتر والاكتئاب.

لذا، بدلًا من مطالبته بالبحث عن وظيفة جديدة، اعرضي عليه مساعدته في تلك المهمة أو تحدثي مع أشخاص تعرفينهم قد يكون لديهم وظائف متاحة، فذلك سيشعره بدعمك.

إدارة ميزانيتك

بالإضافة إلى دعمك العاطفي الهام، يمكنك أيضًا اظهار دعمك لشريكك من خلال إعادة تقييمك وادارتك لميزانيتك، حيث يمكنك فحص ما يمكنك الاستغناء عنه، فذلك سيساعد في تخفف الضغط عنكما، كما يُظهر لشريكك أنكِ مستعدة للتضحية.

دعيه يشاركك في مهام المنزل

فقدان شريكك لوظيفته، قد يشعره بأنه فقد أهميته بالنسبة إليكِ، لذا دعيه يشعر أنه لازلتِ في حاجة إليه وأنه لا يزال مهمًا من خلال تركه يساعدك في مهام المنزل والاهتمام بالأطفال واحتياجاتهم.

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