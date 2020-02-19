كيف تساعدان أطفالكما على تجاوز مرحلة الطلاق؟

هل تمران بحالة انفصال أو طلاق وبدأتما تلاحظان أن اطفالكما حائرون أو لديهم اسئلة يريدون لها إجابات؟ إليكم بعض الخطوات التي لو التزمتما بها ستتمكنان من تخطي هذه المرحلة بشكل سلسل ودون أن يصاب الاطفال بحالة نفسية سيئة.

النصائح:

إبعاد الطفل عن حضور المناقشات الحادة بينكما وكذلك الأمور القانونية ، حاولا التحدث خارج المنزل اذا امكن في مكتب المحاماة أو مستشار العائلة.

حافظا على النظام اليومي للطفل ولا تتصرفا بطريقة سلبية اتجاه بعضكما البعض أمامه ، فجو العائلة يمثل جزءا أساسيا من حياة الطفل.

بعد الاتفاق على الحضانة تحدثا مع الطفل بهدوء عن حياته الجديدة والتغيرات التي ستحدث سواء كان الطفل سيبقى مع والدته أو والده بينما يقوم الطرف الاخر بزيارته في منزله الجديد دون إظهار أي مشاعر غضب .

حاولا تهدئة الطفل اذا لم يكن مستعدا للانفصال عن احد والديه، اشرحا له أن العلاقة بينه وبين الطرف الاخر لن تتغير وبأنه ليس المشكلة وهذا ضروري جداً حتى لا يفقد الطفل مشاعر الاحترام والحب والدفء.

إستمعا للطفل جيدا ساعداه على إخراج ماعنده من مشاعر أو كلام مع الحرص على تقديم الدعم والعون حتى لو لم يعجبكما كلامه من الضروري أن يتخلص الطفل من مشاعر الغضب والحزن والألم التي سببها الانفصال.

إذا كان الطفل يمر بمرحلة المراهقة ، فينبغي اعطاءه معلومات كافية عن الانفصال مع الإجابة عن كل أسئلته بصدق، فقد يكون قد سمع حديثكما وشعر بشدة خلافاتكما، وبالتالي فهو يحتاج للصدق، وقد يكون إبنك المراهق من النوع الذي لايصدر رد فعل فوري ليشعر والديه بأن كل شيء علي مايرام ، أو أنه لم يتأثر، هنا يجب عليك الجلوس معه لطمأنته.

