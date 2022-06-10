كيف تساعدك مخفوقات البروتين على إنقاص الوزن؟ 

مخفوقات البروتين تحتوي بشكل رئيسي على البروتين، والذي يعد عنصر غذائي مهم لفقدان الوزن، حيث قد يدعم الحصول على ما يكفي من البروتين التمثيل الغذائي الصحي إلى جانب تقليل الشهية، وهذا قد يساعدك أيضًا على فقدان الدهون في الجسم دون فقدان العضلات.

وفي الواقع، تعتبر مخفوقات البروتين طريقة مريحة لإضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي وقد ثبت أنها تساعد في إنقاص الوزن، وتشرح هذه المقالة كل ما تحتاج لمعرفته حول مخفوقات البروتين وكيف يمكن أن تؤثر على وزنك.

تأثير مخفوقات البروتين على الوزن

قد تقلل الجوع والشهية

ثبت أن مخفوقات البروتين تساعد في تقليل الجوع والشهية، وأحد الأسباب الرئيسية هو أن البروتين يساعدك عمومًا على الشعور بالشبع لفترة أطول من المغذيات الكبيرة الأخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى هرمونات الامتلاء، كما تظهر الدراسات أيضًا أن ارتفاع تناول البروتين قد يؤدي إلى تقليل الجوع على مدار اليوم.

قد تدعم التمثيل الغذائي الصحي والعضلات الخالية من الدهون

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، خاصة عند دمجه مع تدريب القوة في بناء العضلات، ونظرًا لأن العضلات تساعد في التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة، فإن بناء العضلات هو طريقة رائعة للحفاظ على صحة التمثيل الغذائي.

وهذا صحيح بشكل خاص إذا اتبعت نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية لفقدان الوزن، وذلك لأن تقييد السعرات الحرارية الشديد قد يؤدي إلى فقدان العضلات بالإضافة إلى فقدان الدهون، وقد يؤدي فقدان العضلات الخالية من الدهون إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يسهل استعادة الوزن بمجرد الخروج من النظام الغذائي المقيد.

وعلى العكس من ذلك، قد يساعد تناول كميات كافية من البروتين، جنبًا إلى جنب مع تمارين القوة، في منع فقدان العضلات والتباطؤ الأيضي الناتج.

من ناحية أخرى، يستخدم جسمك أيضًا طاقة لهضم البروتين أكثر من الدهون أو الكربوهيدرات، مما يعني أنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية في هذه العملية، وقد يوفر هذا التأثير والذي يسمى التأثير الحراري للبروتين، زيادة طفيفة في التمثيل الغذائي.

قد تساعدك على إنقاص الوزن ودهون البطن

تستخدم دراسات قليلة جدًا مخفوقات البروتين على وجه التحديد، ويتفق الباحثون عمومًا على أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين هي طريقة فعالة لفقدان الوزن ودهون الجسم، حيث أعطت دراسة استمرت 14 أسبوعًا النساء ذوات الوزن الزائد أو السمنة برنامج تمارين مقاومة جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات أو عالي البروتين، محدود السعرات الحرارية.

وفقد أولئك الموجودون في المجموعة عالية البروتين دهون الجسم 1.7 مرة أكثر من أولئك الموجودين في المجموعة عالية الكربوهيدرات.

وفي الواقع، نظرًا لأن العديد من متغيرات نمط الحياة والمكونات تشارك في دراسات إنقاص الوزن، فمن الصعب الربط المباشر بين مخفوقات البروتين وفقدان الوزن، ومع ذلك، وجدت دراسة صغيرة أنه عندما شرب أصحاب الوزن الزائد مخفوقات بروتين منخفضة السكر كجزء من برنامج النظام الغذائي، فقد تحسن فقدان الوزن لديهم.

قد تساعد في إدارة الوزن

قد يمنعك تأثير البروتين على التمثيل الغذائي والشهية وكتلة العضلات أيضًا من استعادة الوزن بمجرد فقدانه، حيث يجب أن ينطبق هذا التأثير سواء كنت تحصل على البروتين من مخفوقات البروتين أو الأطعمة الكاملة.

وتشير إحدى المراجعات إلى أن تناول بروتين أعلى من 25-30 جرامًا لكل وجبة قد يحسن كل من فقدان الوزن وإدارة الوزن، ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن الالتزام الكامل بنظام غذائي غني بالبروتين، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة الأخرى، عادة ما يكون ضروريًا.

أي نوع من البروتين هو الأفضل ؟

قد تؤثر أنواع مختلفة من البروتين على جسمك بطرق مميزة، فعلى سبيل المثال، عادة ما يتم امتصاص مصل اللبن بسرعة أكبر من الكازين، وهذا يجعله مثاليًا لتعزيز تخليق بروتين العضلات بعد التمرين، وقد يساعدك أيضًا على الشعور بالجوع بشكل أقل على المدى القصير.

وفي حين أظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن بروتين مصل اللبن أكثر فعالية لفقدان الوزن من فول الصويا والبروتينات النباتية الأخرى، تظهر دراسات صغيرة أخرى عدم وجود فرق حقيقي.

على هذا النحو، قد تكون عوامل نمط الحياة الفردية أكثر أهمية من نوع البروتين عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن أو النتائج المرجوة الأخرى، وأحد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها هو جودة البروتين الذي تشتريه.

وفي الحقيقة، يعتبر مصل اللبن والكازين وفول الصويا بروتينات كاملة، وهذا يعني أنها تحتوي على كميات كافية من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك، وعلى الرغم من ذلك، قد يسبب هذه الأنواع رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، وغالبًا ما يُعتبر بروتين الأرز والبازلاء أقل حساسية، على الرغم من أن بروتين الأرز منخفض في الليسين الحمض الأميني الأساسي بينما يكون بروتين البازلاء منخفضًا في الأحماض الأمينية الأساسية السيستين والميثيونين.

وطالما أنك تستهلك بانتظام مجموعة متنوعة من مصادر البروتين، فمن غير المرجح أن يكون اختيار البروتينات غير المكتملة في مخفوق البروتين مشكلة. ومع ذلك، من الأفضل دائمًا التحدث إلى طبيب أو اختصاصي تغذية قبل إضافة مكملات جديدة إلى نظامك الغذائي.

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