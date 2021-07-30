كيف تساعدي طفلك على التأقلم مع المولود الجديد ؟



إضافة طفل جديد للأسرة تغيير كبير يتطلب بعض الترتيبات ليتم بسلاسة، ففي كثير من الأحيان يقلق الطفل البكري من أنه سيفقد كل الحب والتدليل اللذان اعتاد احتكارهما، ولذلك من الضروري أن تساعدي طفلك الأكبر على تقبل المولود الجديد من خلال الخطوات التالية:

قدمي الفكرة ببطء

لا تبقي حملك سرا، وقدمي فكرة كون طفلك شقيق أو شقيقة اكبر في ذهن طفلك ببطء، واشركي طفلك في عملية تصميم غرفة المولود الجديد والأعمال المنزلية الأخرى قبل الولادة.

امنحيه الاهتمام

لا تجعلي طفلك يشعر أنه يتم تجاهله بسبب قدوم المولود الجديد، لأن هذا سيؤدي إلى سوء فهم من شأنه التسبب في مشاعر سلبية تجاه المولود الجديد، ولذلك احرصي على توازن الاهتمام بين الاثنين وجعلهما يشعران بالحب.

اخلقي بيئة إيجابية

قد يشعر طفلك البكر بالحيرة تجاه التغييرات الجديدة التي تحدث في حياته، ولكن عليك خلق بيئة إيجابية من خلال تشجيع طفلك على تقبل التغييرات والشعور بالحماسة لاستقبال المولود الذي سيكون جزء كبير من حياته بايجابية.

اسمحي له بالمشاركة

يجب أن يشعر طفلك الأكبر أنه لم يفقد دوره في الاسرة، بل أن ذلك الدور يتطور من الطفل المدلل إلى أحد المسؤولين في الاسرة، وذلك بالسماح له بالاهتمام بالرضيع وحمله واطعامه.

تحدثي إلى طفلك

تحدثي مع طفلك إذا شعرت أن هناك بعض التوتر بين الطفلين، وكوني منفتحة على المحادثات وافهمي وجهة نظره وتفاهمي معه.

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