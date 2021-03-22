كيف تساعد صديقك الذي يعاني من الاكتئاب ؟

لطالما تم التهرب من مناقشة الصحة العقلية، ليس فقط في المجال العام ولكن أيضًا في المجالات الخاصة ولكن منذ جائحة كورونا والكثير من الأشخاص يعانون من الاكتئاب ...

بينما حاول الكثيرون معالجة خطورة المشكلة ، لا يزال هناك الكثير ممن يكافحون كل يوم من أجل البقاء على قيد الحياة والعيش في حياة سلمية.

بالتأكيد ، لا يمكن للجميع التقاط مؤشرات أو التعامل مع شخص يعاني من الاكتئاب العقلي ، ولكن هناك بعض الأشياء الصغيرة التي يمكنك القيام بها لتخفيف آلامهم ومساعدتهم على النهوض من مكانهم المظلم.

سؤالك عما إذا كان بخير

عندما تجد شخصًا في حالة من الضيق أو في حالة من الحزن المستمر ، بغض النظر عما إذا كان يعاني من الاكتئاب أم لا ، اسأله عما إذا كان بخير. في حين أنهم قد يستجيبون أو لا يستجيبون له ، فأنت لا تعرف أبدًا ، فقد يشعرون فقط بجزء من الدفء والرعاية.

الحاجة للشعور بأنه مرغوب ومحبوب

دعهم يعرفون أنك تحبهم مهما حدث. ساعدهم على فهم مدى أهميتهم بالنسبة لك وذكرهم بالأوقات التي كانوا فيها أكثر فائدة وتفهمًا. سيساعدهم ذلك على إدراك قيمتها في العالم وكيف يمكنهم إحداث فرق أيضًا.

لا تحكم عليه بل افهمه

في كثير من الأحيان ، نميل إلى النظر إلى الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو الذين ليسوا في حالتهم العقلية الصحيحة. نحن نحكم عليهم بسذاجة على ما يعانون منه وكيف أصبحوا. لكن بدلاً من التركيز على مشكلتهم ، فإنهم سيقدرون فهمك لأعراضهم والسبب الحقيقي وراء حالتهم. تعلم أن تضع نفسك في مكانهم حتى تفهم ما يمرون به حقًا.

ابق معه حتى لو لم ينطق بكلمة

أحد الأشياء التي يحبها الشخص الذي يعاني من الاكتئاب هو أن يبقى معه شخص ما في أوقات الاضطراب. سواء كانوا يريدون التحدث أم لا ، اترك الأمر لهم. لكن اجعلها نقطة للبقاء بالقرب منهم وجعلهم يشعرون بأنهم مرغوبون ومحبوبون.

اسأل عنه، حتى بعد أن قال إنه بخير

عندما تسأل شخصًا ما إذا كان بخير أم لا ، لا تغادر على الفور. فقط لأنهم يقولون إنهم بخير ، لا يعني أنهم يشعرون بنفس الشيء. تأكد من إعادة التحقق منها واسألهم مرة أخرى عما إذا كانوا يشعرون بأنهم بخير حقًا. سوف يمنحهم ذلك شعوراً بالراحة وقد يحثهم على التعبير عن مخاوفهم لك.

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