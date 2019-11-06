كيف تصبحين أمًا مثالية وفقًا لبرجك؟

من المسؤليات الكبيرة التي تُلقى على عاتق أي سيدة هو أن تصبح أم لأول مرة وتبدأ سلسلة من التساؤلات والإستفسارات حول كيفية أن تصبح أمًا مثالية.

بحسب ما نشرته مجلة " ماذر لي "، أن للأبراج تأثيرًا على ذلك الأمر فبرجك يخبركِ بالأمور التي يجب عليكي الإهتمام بها حتى تصبحي أم مثالية، فأعرفي ماذا يقول لك برجك:

برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل):

أمهات هذا البرج يتسمون بالعاطفة الشديدة ورغبتهم في مساعدة أطفالهم على التفوق فهم يتمتعون بالطموح الكبير والتركيز ومهارات القيادة العالية، ولكن لتوازني بين طموحك في جعل أطفالك متفوقين علميًا وبين حياتهم الطبيعية فأنتِ بحاجة للتركيز أيضًا على النشاط البدني بالنسبة لهم.

الثور( 20 أبريل إلى 20 مايو):

تتسم أمهات هذا البرج بحبهم للنموذجية ووضع الأهداف والحرص على تحقيقها ويميلن إلى إغراء اطفالهم بالمكافأت ولكن عليكي أيضًا الإهتمام بالمكافأت المعنوية بقدر إهتمامك بالمكافأت المادية وتقبل حقيقة أن الأمور لا تسير دائمًا كما نريد فعليكي التخلى عن النموذجية والمثالية في بعض المواقف.

الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو):

تميل أمهات برج الجوزاء للعب مع أطفالهم ومشاركتهم الأحاديث حول يومهم وتحرص على قضاء الأوقات الممتعة معهم ولكن بالإضافة لذلك عليكِ منحهم الفرصة لإختيار أوقاتهم المناسبة والتحلى بالمزيد من الصبر في التعامل معهم.

السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

أكثر الأبراج إرتباطًا بأطفالهم ويتميزون بقدرتهم على بناء علاقة قوية ووثيقة بأطفالهم ولكن عليكِ إحترام خصوصياتهم ومساحتهم الشخصية وإعطاؤهم حرية القرار وإستكشاف ما يدور حولهم.

الأسد (23 يوليو إلى 22 أغسطس):

تعد أمهات هذا البرج الأكثر نجاحًا فيما يتعلق بالتربية والإنخراط في حياة أطفالهم ولكن لتصبحي أمًا مثالية عليكي أن تخصصي وقت لشحن طاقتك الداخلية مرة أخرى للرجوع لتولي مسؤلياتك كأم بكل قوتك ففي كل حين وأخر تحتاجين للخروج في الهواء الطلق لأن ذلك سيعود بالإيجاب عليكي وعلى أطفالك.

العذراء (23 أغسطس إلى 22 سبتمبر):

تتميز أمهات هذا البرج بالإهتمام بالتفاصيل والأمور الصغيرة ويحرصن على الذكريات الجميلة مع أطفالهم ولكن دائمًا يشعرون بالتقصير تجاه أطفالهم وهذا يؤثر سلبًا عليهن، عليكن الترفق بأنفسكن وأن تدركن جيدًا أن لديكن صفات ومقومات متميزة تفتقر إليها الأمهات الأُخريات.

الميزان (23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر):

تحرص أمهات هذا البرج على خلق بيئة هادئة وجميلة لأطفالهن ويميلون لخلق لحظات إجتماعية لا تُنسى مع أطفالهم ولكن عليكن بذل قصاري جهدكم حتى تتمكنوا من جعل أطفالكم يشاهدون جمال وروعة العالم المحيط بهم.

العقرب (23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر):

تتميز أمهات برج العقرب بالحدس العالي في التعامل مع الأطفال فهم بارعون في تجاوز المحادثات الصعبة مع أطفالهم ولكن لتوازني بين الأمور عليكي التخفيف من حدة سيطرتك على أطفالك وعلى الأشياء المحيطة حولكم.

القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر):

تحب أمهات هذا البرج الإلتزام بالقواعد وتعلم أطفالها كيفية إتباع القواعد بشكل عام في حياتهم ولكن عليكِ الموازنة بين حبك للنظام والعقلانية وبين توفير الفرص للحصول على قدر من الفرح والعفوية لكِ ولأطفالك.

الجدي (22 ديسمبر إلى 19 يناير):

تهتم أمهات هذا البرج بحبهم الشديد لأطفالهم وحرصهم على التأكد من تنفيذ كل المهام المطلوبة منها تجاه اطفالها وتجاه منزلها، كل ما تحتاجينه هو الإسترخاء وألا تقسي على نفسك ويجب أن تحددي أوقات للراحة من المهمات اليومية الشاقة.

برج الدلو (20 يناير إلى 18 فبراير):

تشجع أمهات هذا البرج أطفالها على متابعة أحلامهم وتحقيقها ويتميزن بتفكيرهم الغير معتاد خارج الصندوق، لكن بالإضافة لذلك عليكي إيجاد التوازن بين وضع القواعد وشرح أهمية هذه القيم لأطفالك.

الحوت (19 فبراير - 20 مارس):

تتميز أمهات هذا البرج بإهتمامهم بالرعاية الذاتية لأطفالهم ولكن بجانب ذلك عليكي تنمية الخيال والإبداع لديهم بسرد قصص ما قبل النوم وتعزيز الروابط القوية مع أطفالك.

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