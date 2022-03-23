كيف تصطاد شخصاً كاذبًا من رسائله النصية عندما نلتقي بشخص ما بشكل شخصي ، يسهل قراءته من خلال لغة جسده وتعبيرات وجهه ونبرة صوته وما إلى ذلك. ولكن في الرسائل النصية ، قد يكون الأمر صعبًا ومضللًا أيضًا. الرسائل النصية هي مصدر لحالات سوء التواصل الرئيسية. ومع ذلك، هناك أشخاص يحاولون الاستفادة الكاملة من هذا النوع من التواصل خاصةً عندما يتعين عليهم الكذب بشأن شيء ما.

إليك 5 علامات قد تساعدك على اكتشاف الشخص الكاذب من رسائله نصية

كيف تصطاد شخصاً كاذبًا من رسائله النصية

الغموض

إذا كان الشخص الذي تتحدث معه غير قادر على رواية قصة قوية ويمكنك اكتشاف نواقص تبدو بعيدة بعض الشيء عن القصة، فهذا يعني أن هناك كذبة كامنة في هذه المحادثة. يميل بعض الناس إلى مشاركة نصف الحقيقة وإهمال التفاصيل التي تدينهم.

كيف تصطاد شخصاً كاذبًا من رسائله النصية

وقت استجابة طويل

إذا سألته شيئًا وكان الموضوع لا يحتاج إلى الكثير من التفكير قبل الإجابة ، فربما يعني ذلك أن الشخص الآخر يطبخ كذبة. هل استغرقت الإجابة عن الرسائل النصية وقتًا طويلاً جدًا؟ ظهور كلمة "كتابة" التي تظهر في دردشة WhatsApp متكررة ولكنه لم يكتب شيء بعد. قد تكون هذه علامات على وجود كذبة. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك سرعة الكتابة لهذا الفرد.

كيف تصطاد شخصاً كاذبًا من رسائله النصية

التفاصيل

انتبه لتفاصيل الرد الذي تحصل عليه. هل الإجابة معقدة للغاية؟ يمكن أن يكون هذا مؤشر بالتأكيد. بعض الناس لديهم عادة نسج قصص فخمة تتناسب مع المحادثة دون سبب وجيه على الإطلاق. هؤلاء الناس مرضى بالكذب. لاكتشاف الكذبة، اطرح عليهم أسئلة عشوائية ، واختر قصة وراجعهم في التفاصيل وسترى كيف يحرفون الكلمات ، ويتراجعون لتصحيح بعض التفاصيل.

كيف تصطاد شخصاً كاذبًا من رسائله النصية

مراوغة الأسئلة

عندما تتحدث مع شخص ما ويبدو أنه يتهرب من السؤال ، فقد يعني ذلك أنه يخفي شيئًا ما. يجيب بعض الأشخاص على جزء واحد من السؤال ويطرحون شيئًا آخر لإلهاءك عن طريق طرح جزء آخر من هذا السؤال الذي طرحته.

كيف تصطاد شخصاً كاذبًا من رسائله النصية

الهروب السريع "G2G"

هل حدث أنك سألت شيئًا وفي منتصف الرسائل النصية، أجاب بـ "G2G" ؟ يمكن أن يعني نص "يجب أن اذهب" أن شخصًا ما يتجنب سؤالًا معينًا.

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