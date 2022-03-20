علاقات البوابة: أشياء مؤذية يقولها المدراء نعلم جميعًا صراع التعامل مع رئيس لئيم وبغيض. يمكن أن تكون تعليقاته المؤذية مزعجة حقًا ، خاصةً عندما تعمل ليلاً ونهارًا لزيادة إنتاجيتك. المدير اللئيم ضار جدًا لبيئة العمل وقد يكون التعامل معه مرهقًا جدًا.

فيما يلي بعض الأشياء التي يقولها المدراء والتي توحي بأنهم المشكلة وليس غيرهم!

علاقات البوابة: أشياء مؤذية يقولها المدراء

"لم أطلب رأيك"

القيادة الجيدة هي عندما تقوم بإشراك موظفيك بشكل جماعي في المناقشة وتطلب تقييم آرائهم والتوصل إلى قرار نهائي. ولكن عندما تقول هذا البيان بصفتك رئيسًا ، فإنك ترفض منح فرصة لموظفيك للتعبير عن أفكارهم.

علاقات البوابة: أشياء مؤذية يقولها المدراء

"كنت أنا من أقوم بكل العمل في الليل"

لست بحاجة إلى الضغط على موظفيك للعمل في الليل. إذا كنت تقوم بجهد إضافي ، فتهانينا ، ولكن قد لا يكون موظفوك مستعدين لعمل إضافي ، على حساب وقت فراغهم أو صحتهم.

علاقات البوابة: أشياء مؤذية يقولها المدراء

"انظر كيف يحصد عملاء أكثر منك!"

لا تخلق منافسة غير صحية بين الموظفين. علاوة على ذلك ، لا تحط من قدر موظفك بينما تجعله يشعر بالضيق والغيرة بشكل واضح من نجاح موظف آخر. بصفتك رئيسًا ، يجب أن تهنئهم بطريقة احترافية.

علاقات البوابة: أشياء مؤذية يقولها المدراء

"فقط قم بإنجاز هذا العمل. لا تسأل أسئلة "

هذا جواب فظ. أنت تطلب من موظفك إنجاز العمل ، دون معرفة الغرض أو الهدف ؛ فكيف يفترض بهم أداء العمل على أكمل وجه إذن؟ استخدام هذا الاسلوب مع القوى العاملة لديك هو ببساطة عدم كفاءة.

علاقات البوابة: أشياء مؤذية يقولها المدراء

"أنت محظوظ بالحصول على علاوة"

لا تقلل من شأن العمل الشاق لموظفك بقول هذا. إن تصوير ترقيتهم أو علاواتهم أو مكافآتهم على أنها حظ يقلل من شأن عملهم الشاق وإنتاجيتهم أو يقلل من قيمتها.

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