كيف تصنعين شجرة عيد الكريسماس؟ يصادف عيد الكريسماس أو عيد الميلاد المجيد في 25 من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، حيث يحتفل المسيحيون في هذا اليوم المجيد وذلك بالذهاب إلى الكنيسة للتعبد، وتزيين شجرة عيد الكريسماس وتقديم الهدايا، وعمل عشاء في أول يوم وذلك باجتماع العائلة على الديك الرومي وتقديم الحلويات والكوكيز على شكل شجرة عيد الكريسماس، وزيارة الأقارب والأصدقاء.

كيف تصنعين شجرة عيد الكريسماس؟

الأدوات اللازمة لصنع شجرة عيد الكريسماس:

مقص.

ثلاثة عيدان خشبية بسمك 1 سم والطول حسب الرغبة.

ورق جرائد.

مشرط.

خيطان.

سيلكون للصق.

علبة رش ألوان باللون الأخضر.

للتزيين:

كرات ملونة" اللون الأخضر أو أحمر أو ذهبي أو فضي".

شرائط ستان ملونة.

نجمة تضيء على الكهرباء.

سلك الأضواء الكهربائية الصغيرة.

غزلان خشبية صغيرة الحجم "حسب الرغبة".

طريقة عمل شجرة عيد الكريسماس:

أولاً نجمع العيدان الثلاثة إلى جانب بعضها ونربطها بالخيط ونثبتها جيداً لئلا تفلت.

ثم نفتح العيدان لتعطي شكل المخروط الفارغ ونوقفها على الأرض ويجب أن تكون العيدان بنفس الطول حتى تقف بثباتٍ على الأرض.

ثم نأخذ الجرائد ونقص منها قطعة ونلفها على شكل مخروطٍ كبيرٍ ونضعه فوق العيدان ونلصقه بالسيلكون.

ثم نقص قطعاً أصغر من الجرائد لعمل مخاريط كثيرة لكن بحجمٍ أصغر من حجم المخروط الأول.

ثم نبدأ بإلصاق المخاريط على الشجرة بشكلٍ يوحي بالغصون والأوراق، فنلف العيدان ونلصق على كل الجهات على المخروط الكبير الذي غطى العيدان.

ثم بعد الانتهاء من العمل على الشجرة من جميع الجهات والحصول على شكل شجرة.

ثم نأخذ علبة الرش ونضع الشجرة في مكانٍ خارج المنزل ونضع تحتها قطعة قماشٍ لا نحتاجها

ثم نبدأ برش الشجرة من فوق إلى تحت حتى تغطية الشجرة بالكامل باللون الأخضر، ونتركها خارجاً حتى تجف.

بعد جفاف اللون، ندخل الشجرة ونبدأ بالزينة، حيث نضع النجمة على رأس الشجرة في البداية ونثبتها بالسيليكون اللاصق.

نلف سلك الأضواء الكهربائية الصغيرة حول الشجرة ونثبت بالسيليكون.

ثم نزين بالكرات الملونة، حيث نربط كل واحدةٍ بخيطٍ ونلصق طرفه على الشجرة.

ثم نزين بالشرائط الملونة حيث يمكن لف الشرائط على الشجرة، أو نقص قطعاً صغيرة منها وربطها مثل الشبرة ثم إلصاقها على الشجرة وهذه الطريقة أجمل.

ثم نشبك سلك الأضواء الكهربائية الصغيرة بالكهرباء ونضغط زر التشغيل لتضيء الشجرة.

رموز شجرة الكريسماس

النجمة

هي الرمز السماوي للوعد. الله ارسل مخلصه للعالم ونجمة بيت لحم كانت علامة الوعد لانها قادت المجوس الى مكان ولادة المسيح. يقال انه يوجد في السماء نجمة لكل شخص في العالم تمثل الامل للانسانية

اللون الاحمر

هو اللون الاول لعيد الميلاد واستخدم من قبل المؤمنين الاوائل لتذكيرهم بالدم الذي سفك من قبل المسيح. المسيح اعطى حياته وسفك دمه من اجل ان نحصل على الحياة الابدية

اللون الاخضر

هو اللون الثاني لعيد الميلاد. الشجرة هي اجمل واضبط خلفية للزخرفة الحمراء. اللون الاخضر للاشجار دائمة الخضرة يبقى كما هو طول ايام السنة، الاخضر هو الشباب والامل واكثر الالوان غزارة في الطبيعة، الاوراق الابرية الشكل لشجرة عيد الميلاد تتجه نحو الاعلى وترمز الى الصلوات المتجهة نحو السماء

الجرس

الجرس استعمل الجرس للعثور على الخروف الضال. سيدق الجرس لكل شخص ايضا ليجد طريقه للاب ويعني ذلك الهداية والرجوع بالاضافة الى ذلك تؤشر الى اننا جميعا اعزاء في عيون الله

الشموع

الشموع على شجرة الميلاد كانت تمثل تقدير الانسان للنجمة اما الان فتستخدم الاشرطة الضوئية لذكرى ميلاد المسيح. في الكثير من البيوت تضاء الشموع وهي تمثل نور الله

الربطة او البمباغ

توضع على الهدايا لتذكرنا بروح الاخوة فمثلما يربط البمباغ هكذا يجب ان يكون الجميع مترابطين مع بعضهم البعض. هدية الحب والسلام للابد هي رسالة هذا الرمز

العكازة

العكازة تمثل عصا الراعي. الجزء المعقوف او الملتوي من العصا كان يستخدم لجلب الخروف الضال.

الطوق او الاكليل

الطوق او الاكليل يرمز الى الطبيعة الخالدة للحب لا تنتهي ولا تتوقف، تذكرنا بحب الله اللامحدود لنا كما انها تذكرنا بالسبب الحقيقي والصادق لميلاد المسيح

عبارات تهنئة في عيد الكريسماس 2021

شعر وقصائد عن عيد الكريسماس