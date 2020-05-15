كيف تعتنين ببشرتك مع ارتداء الكمامة

وفي حال المعاناة من البثور والرؤوس السوداء، فإنه ينبغي استخدام مستحضر تنظيف يحتوي على حمض الساليسيليك، حيث إنه يعمل على تنظيف المسام بعمق ليخلص البشرة من الزيوت والدهون دون أن يتسبب في إجهادها.

وبشكل عام ينبغي استخدام مستحضرات العناية اللطيفة على البشرة بدلاً من المستحضرات المحتوية على مواد فعالة قوية.

كما ينبغي الإقلال من مستحضرات المكياج مثل كريم الأساس والكونسيلر والبودرة قدر الإمكان، كي لا تتعرض المسام تحت الكمامة للانسداد.

وفي حال استمرار الاحمرار ووجود بثور على الأنف والفم والذقن مع الشعور بحكة، ينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية.

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