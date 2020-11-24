كيف تعرفين أن زوجك ليس له تجارب سابقة؟ علامات تكشف لكِ المستور

دائماً ما يتم ربط كلمة العذرية بالنساء بشكل خاص، إلا أنه مع تقدم العلم أصبح بإمكانكِ معرفة ما إذا كان زوجك بتولاً أي أن أو علاقة جنسية له كانت معكِ أو مع غيرك.

ونقلاً عن "موقع حلوة"، هناك تصرفات بسيطة تكشف لكِ ما إذا كان زوجكِ بتولاً أو لا تعرفي عليها:

الخجل

الرجل البتول لن يتمكن من خلع ملابسه أمام زوجته بسهولة أو من دون خجل وهذا سيكون سهل الملاحظة، كما أن لمسه لجسد زوجته سيسبب له التوتر والخجل والارتباك.

قبلات مبتدئين

طريقة التقبيل والتي تعتبر مؤشر لخبرة الرجل، إذ أنه في حالة كانت أول علاقة لن يتمكن من التقبيل بشكل صحيح أو تأدية الـ French kiss.

نظرة العين

عندما يقبل الرجل لأول مرة سيغلق عينيه أثناء التقبيل، انتبهي لهذا التفصيل الصغير.

طلب الإذن من زوجته

الرجل البتول لن يلمس جسدك من دون أن يطلب الإذن منكِ، وبالعادة يرتبط هذا الأمر بمشاهدته لأفلام إباحية فيحاول أن يظهر الثقة إلا أنه من الداخل عكس ذلك تماماً.

عدم فهمه للإشارات

في العادة تحاول الأنثى التلميح أنها تريد إقامة علاقة حميمة ولك الرجل البتول لن يتمكن من فهم هذه الإشارات

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