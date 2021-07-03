كيف تعلمين طفلك أداء واجباته المدرسية بنفسه؟

يصبح الأطفال أكثر نجاحًا في المدرسة عندما يساعدهم الآباء على تعلم طرق الاعتماد على الذات، فإذا اردت أن يقوم طفله بأداء واجباته المدرسية بنفسه يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تعرفي على المعلمين

احضري فاعليات المدرسة وتعرفي عما يريده المعلمون، حتى تتمكني من مساعدة طفلك ضمن النطاق المناسب لسياسة المدرسة.

أعدي المنطقة المناسبة

أعدي منطقة صديقة للواجبات المنزلية، واحرصي على أن يكون للأطفال مكان جيد الإضاءة لإكمال واجباتهم المدرسية، ويحتوي على الورق والأقلام وكل ما يحتاجه اطفالك لأداء الواجب.

حددي موعد الواجب

من الضروري أن تحددي موعد ثابت لاداء الواجب على أساس الفترة الأنسب لتركيز طفلك

ساهمي في التخطيط

ساعدي طفلك على التخطيط لتقسيم واجبه المنزلي، بحيث لا يصاب بالملل أو الإرهاق.

عوامل التشتيت

احرصي على التخلص من عوامل التشتيت في مكان المذاكرة وأداء الواجب،وهذا يعني عدم وجود تلفزيون أو موسيقى صاخبة أو مكالمات هاتفية.

تجنبي المساعدات

تأكدي من أن طفلك يقوم بعمله بنفسه، ففي حين قد تودين المساعدة إلا أن طفلك لن يستفيد إلا إذا ارتكب أخطاء وتعلم منها.

كوني محفزة ومراقبة

اسألي عن الواجبات والاختبارات والنشاطات المدرسية ، وشجعي طفلك وتحققي من أداءه للواجب المنزلي.

المدح

امدحي عمل طفلك وجهوده حتى لو لم يكن عمله مثاليا، فتشجيعه على بذل الجهد مهم للغاية.

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