كيف تقضي الأم الحامل عطلة قبل استقبال المولود

يرغب بعض الأزواج الذين ينتظرون قدوم مولود جديد بالاستمتاع بعطلة قبل ولادته، لا يوجد ضير في أخذ عطلة إذا كانت المرأة حامل، ولكن يجب الانتباه لعدة أشياء.

وتقول الرابطة الألمانية لأطباء النساء والتوليد إنه يجب على النساء الحوامل ألا يبالغن في إجهاد أنفسهن خصوصاً في الحر أو الأماكن المرتفعة. وأضافت أن هذه العوامل هي الأكثر احتمالاً أن تؤثر على دورتهن الدموية من غيرها.



وإذا كانت المرأة حامل وتقضي وقتاً في مكان تبلغ درجة الحرارة فيه أكثر من 30 درجة مئوية، فمن الأفضل حينها الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء في الظل في ساعات الذروة، بحسب الخبراء.

وإذا كانت المرأة معتادة على الأراضي المنبسطة وقررت قضاء عطلة في الجبال، فيجب أن تبتعد عن القمم التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2500 متر فوق مستوى البحر.



وفي أي حال من الأحوال، يجب على النساء الحوامل إبقاء السجل الخاص بمتابعات الحمل وأي أدوية ضرورية معهن في أي عطلة، لأن بعض الأدوية يكون سعرها مرتفع أو يصعب الحصول عليها في الخارج.

وأفضل وقت للسفر خلال الحمل هو في فترة الأشهر الثلاثة الثانية، لأنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تمر الكثير من النساء بأعراض مثل الغثيان والقيء. وفي فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما يقترب الحمل من النهاية، تجد الكثير من النساء أنفسهن يجهدن سريعاً وأن السير أو الوقوف وحتى الجلوس يشكل إجهاداً.

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