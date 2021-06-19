كيف تقيمين نجاح علاقتك العاطفية قبل قرار الزواج؟

تعتبر العلاقات العاطفية من أصعب العلاقات في الحياة، وقد تبدو العلاقة سعيدة وناجحة، إلا أن قد تمر بالعديد من المشكلات، و ينطوي الأمر على الكثير من التنازلات والتعديلات والتضحيات، بعد ذلك يمكن أن تستمر علاقة الحب، ومن المهم اختبار العلاقة من وقت لآخر قبل قرار الثنائي بالعيش معًا، وفيما يلي بعض الطرق لاختبار علاقتك العاطفية قبل الزواج:

التفاعل مع الأصدقاء والعائلة

عندما تبدأ علاقة أي شخصين، فيمكنهم الانعزال لفترة ما، وهو ما يسبب تقليل العلاقات الإجتماعية، ولكن عليكِ ملاحظة كيف يتفاعل شريكك مع أصدقائكِ وعائلتكِ، وتكشف طريقة معاملته عن منحك فهمًا لكيفية معاملته في بيئة منزلية.

الوضوح بشأن القيم والتوقعات

يجب أن تبدأ المحادثات حول قيمكِ ومعتقداتكِ وتوقعاتكما سويًا للحياة المستقبلية معًا في وقت مبكر جدًا من العلاقة، وتمنحكِ هذه المعتقدات فكرة عن الاتجاه الذي ستسير فيه حياتكم سويًا.

التفاعل في مجموعة متنوعة من المواقف

للتعرف على شخص بشكل أكبر، يجب رؤية كيف يتعامل شخصيًا في مجموعة من المواقف ومواجهة الكثير من التجارب والتفاعل مع أشخاص مختلفة.

السفر سويًا

يمكن أن يساعد السفر في معرفة كيف يتعامل الآخرون مع الأشخاص والأماكن الجديدة والمواقف غير المتوقعة.

التدريب والاستشارة قبل الزواج

يمكن أن تساعد الدورات قبل الزواج في معرفة بعض المناقشات الأساسية وتحديد المشكلات والخلافات المحتملة ومعرفة أدوات تعزيز العلاقات.

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