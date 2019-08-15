كيف تنفصلين عن شريكك النرجسي؟

يعاني الشخص النرجسي من اضطراب في شخصيته، فهو أناني مغرور يسعى للوصول للقمة حتى ولو على حساب ومصلحة الآخرين، يركز على ذاته ويجعلها محط أنظار الجميع، ويرى نفسه إلها وعلى الجميع طاعته والامتثال لأوامره، لا يسعى لفهم من حوله أو العمل على ارضائهم.

فهل بعد كل هذه الصفات السيئة، يمكنك الاستمرار في مثل هذه العلاقة السامة؟ بالطبع لا، فكيف الحال إذا أردت الانفصال عن شريكك إذا كان نرجسيا؟ الإجابة في طي السطور التالية حسبما ورد في موقع سيكولوجي توداي.

يتطلب الانفصال عن الشخص النرجسي، المزيد من الحكمة ووضع الاستراتيجيات المناسبة، ليس بسبب شخصيته الفظة وحسب، ولكن حفاظا على سلامتك وحمايتك من براثن الانتقام، فهو شخص متلاعب بطبعه، لذا حافظي على هدوئك وقوتك لمواجهة هذا الطوفان العارم.

بحسب الطبيبة جوديث أورلوف: "يرتدي الشخص النرجسي قناع السحر والجاذبية، الذكاء والاهتمام، ولأنه كذلك يعرف كيف يجذب الآخرين ويقنعهم للعودة للحياة معه مرة أخرى، وبمجرد الاطمئنان لعودتك سيعود إلى سابق عهده، ويمارس الأنانية والتعالي من جديد".

وتحث الدكتورة أورلوف أولئك الذين انفصلوا عن النرجسيين، بالتأكد من أنهم لا يشعرون بالتعاطف تجاه من حولهم، لذا احذري من أسلوب شريكك إذا ما حاول إقناعك بالرجوع إليه، أو يجعلك تشعرين بالذنب حيال قرارك بالانفصال، وتذكري أنها محاولات للتلاعب بمشاعرك؛ لتستمري في العلاقة فلا تنجرفي لمحاولاته وتشبثي برأيك وقرارك.

وأضافت: "تحتاجين لوضع الحدود بشكل واضح، فعندما تخرج منك كلمة لا، لا بد أن يدرك أنك تتفهمين عواقب النهاية جيدًا، وتأكدي من أنه لا يحبك حقًا فهو يحب نفسه فقط، فقد يصعب عليك التخلص من هذه العلاقة بسهولة والأفضل اقتلاعها من الجذور".

وتابعت: "بعد التخلص من هذه العلاقة السامة، لا تنظري خلفك وركزي على المستقبل، وجهي طاقتك نحو الأشياء الايجابية، واشغلي وقتك بحيث لا يتملكك الحنين للعودة إليه مرة أخرى".

واختتمت: "اهتمي بنفسك وامنحيها الرعاية والحب، أعلم أن الانفصال ليس بالأمر الهين، وبخاصة عن شخصية نرجسية مثل شريكك، لكنك أقوى من كل الظروف واعلمي أنك تستحقين الأفضل، شخص يعرف قدرك ويحبك لذاتك ويقدر قيمتك".

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