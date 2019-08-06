لماذا يجثو الرجل على ركبة واحدة أثناء طلب الزواج؟

تحلم كل فتاة بالزواج منذ سن مبكرة، وما يتضمنه الأمر من فستان وموقع حفل الزفاف وشريك الحياة، وحتى تفاصيل ما قبل الزواج، مثل اللحظة التي يطلب فيها شريك حياتها الزواج منها.

تركز كل سيدة على تفاصيل هذا الحدث البارز في حياتها، وأين سيحدث وكيف سيكون شكل الخاتم أو الدبلة، ومن سيكون الشخص الذي يجثو على ركبة واحدة ويطلب منها الزواج.

وبالرغم من أن فكرة طلب الزواج أثناء الانحناء على ركبة واحدة هو تقليد شائع ونشهده منذ عقود في الأفلام وفي الحياة الواقعية، إلا أن قلة من الناس يعلمون سر هذا التقليد وما يرمز إليه من معنى.

وفقًا لمجلة "هير" الأيرلندية، يرجع هذا التقليد الرومانسي الشهير إلى العصور الوسطى، حيث اعتاد الفرسان الركوع على ركبة واحدة أمام الملك والملكة تعبيرًا عن الاحترام والطاعة والولاء، كما كان هذا حدثًا شائعًا في الاحتفالات الدينية، وفي تلك الأيام كان الدين والزواج مرتبطين ارتباطًا جوهريًا.

ولذلك أصبح من الشائع أن يطلب الرجل المهذب الزواج من محبوبته على ركبة واحدة، كرمز للتعهد بالولاء لها وإعلان لحبه اللانهائي.

وعلى الرغم من أن العديد من الناس لا يعلمون أصل هذا التقليد، إلا أنه يعد طريقة قديمة للتعبير عن الحب والاحترام.

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