كيف نتعامل مع الميول الانتحارية عند الأطفال؟ يلعب الآباء دورًا كبيراً عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال على إظهار الحب والرعاية. ويجب أن يكونوا يقظين أيضًا في عملية تربية أطفالهم. عندما يكبر الأطفال يصبح من الصعب عليهم معرفة ما يفكرون به ويشعرون به.

ويطلب من الوالدان بشكل خاص تقديم الدعم والرعاية وعدم اطلاق الاحكام المسبقة إذا أظهر على أطفالهم علامات خلل في الصحة العقلية.

كيف نتعامل مع الميول الانتحارية عند الأطفال؟

متى يتغذى الأطفال على الميول الانتحارية؟

قد يشعر الطفل برغبة في الانتحار في المواقف التالية:

1. الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب.

2. التهديدات أو التنمر أو العنف من الأصدقاء.

3. تاريخ عائلي للانتحار.

4. تاريخ الاعتداء الجسدي أو العاطفي.

5. الصراع مع هويتهم الجنسية أو النشاط الجنسي في أسرة أو مجتمع غير داعم.

6. الشعور بالانزعاج والضيق والفشل.

7. الشعور باليأس بسبب الاكتئاب.

8. المضايقات عبر الإنترنت.

كيف نتعامل مع الميول الانتحارية عند الأطفال؟

علامات تحذيرية من الانتحار

عادة ، يظهر على الأطفال أعراض الانتحار بعد نوبة مرهقة في الحياة ، مثل مشاكل في المدرسة أو الانفصال عن صديق أو صديقة أو وفاة أحد أفراد الأسرة أو وجود نزاع عائلي كبير آخر. قد يتحدثون عن الانتحار أو الموت بشكل عام. ويفقدون الاهتمام بالقيام بأنشطتهم المفضلة أو تغيير نمط الأكل أو النوم لديهم أو فقدان الاهتمام بالمدرسة أو الرياضة أو الانخراط في سلوكيات خطرة. قد يبدئون أيضًا في توزيع ممتلكاتهم الثمينة على الآخرين والتوقف عن التفاعل مع الأشخاص من حولهم.

كيف نتعامل مع الميول الانتحارية عند الأطفال؟

ماذا يمكن للوالدين أن يفعلوا؟

يظن بعض الأهل أن الأطفال الذين يهددون بقتل أنفسهم يفعلون ذلك للفت الانتباه. من المهم أن ندرك أنه إذا تم تجاهل الأطفال في هذه المرحلة ، فقد يزيد ذلك من فرصة إيذاء أنفسهم أكثر. كآباء ، يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة الطفل المضطرب.

1. راقب عن كثب من تظهر عليهم علامات الاكتئاب أو الانسحاب. استمع إليهم بجدية إذا كانوا يثقون بك.

2. اجعلهم يشعرون بالراحة وهم يشاركونك مشاكلهم. على سبيل المثال ، قد لا يبدو الخلاف مع أحد الأصدقاء كبيرًا بالنسبة لك كوالد ولكنه قد يكون سببًا لقلق كبير لطفلك.

3. يجب على الوالدين الاستجابة بتعاطف وتفهم عندما يتحدث الطفل عن الانتحار.

4. احصل على المساعدة المهنية المناسبة فوراً إذا شعرت بوجود أزمة.

5. قم إزالة جميع الأدوات والمواد التي تسبب الموت من المنزل.

6. يمكن للأدوية والعلاج بالكلام واليوجا والتأمل أن تجلب الأمل في حياة طفل مضطرب.

7. تشجيع هؤلاء الأطفال على المشاركة في اللقاءات الاجتماعية والتفاعل مع العائلة والأصدقاء.

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